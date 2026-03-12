Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας: 43 συλλήψεις αλλοδαπών σε αποθήκες

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 43 αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αιτωλίας, Ακαρνανίας και Αχαΐας, οι οποίοι προχώρησαν σε συντονισμένες έρευνες σε αποθηκευτικούς χώρους της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο αποθήκες που ανήκουν σε δύο ημεδαπούς άνδρες. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν να διαμένουν συνολικά 43 αλλοδαποί – συγκεκριμένα 38 άνδρες και 5 γυναίκες – οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, είχαν εισέλθει και παρέμεναν παράνομα στην Ελλάδα.

Σε μία από τις αποθήκες εντοπίστηκαν 39 άτομα, ενώ στη δεύτερη τέσσερα ακόμη άτομα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας Έλληνας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για διευκόλυνση παράνομης διαμονής αλλοδαπών, ενώ αναζητείται ακόμη ένας ημεδαπός που φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση.

Σε βάρος των 43 αλλοδαπών σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας για τα περαιτέρω.





