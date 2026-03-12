Πάτρα: Ανησυχία στους ταξιδιώτες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή- Ακυρώσεις και στροφή προς την Ευρώπη

Αυξημένη ανησυχία καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στον ταξιδιωτικό κλάδο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με αρκετούς ταξιδιώτες να επανεξετάζουν τα σχέδιά τους για προορισμούς της ευρύτερης περιοχής.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr η Άντα Κεραμίδα από το Fastravel by Keramidas, «υπάρχει ανησυχία από τον κόσμο, κυρίως λόγω όσων παρακολουθεί καθημερινά στις ειδήσεις. Αρκετοί ταξιδιώτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί όταν τα ταξίδια τους περιλαμβάνουν ενδιάμεσους σταθμούς της Μέσης Ανατολής, όπως το Ντουμπάι ή το Αμπού Ντάμπι».

Η κ. Κεραμίδα επισημαίνει ότι ήδη έχουν καταγραφεί ακυρώσεις ή αλλαγές σε προγραμματισμένα ταξίδια. Όπως τονίζει, «υπάρχουν αρκετές ακυρώσεις σε ταξίδια προς τη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα σε προορισμούς όπως η Ιορδανία ή η Καππαδοκία, όταν αυτά πραγματοποιούνται μέσω Ντουμπάι».

Όπως σημειώνει, πολλοί ταξιδιώτες στρέφονται πλέον προς προορισμούς που θεωρούνται πιο ασφαλείς. «Ο κόσμος αυτή την περίοδο προτιμά περισσότερο να ταξιδέψει στην Ευρώπη», αναφέρει.

Όσον αφορά τις σχολικές εκδρομές, η κ. Κεραμίδα σημειώνει «ότι αρκετά σχολεία συνεχίζουν κανονικά τα ταξίδια τους προς ευρωπαϊκούς προορισμούς». Ωστόσο, «υπάρχει και περίπτωση σχολικής εκδρομής που έχει προγραμματιστεί για την Κύπρο, για την οποία ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, καθώς ορισμένοι γονείς εκφράζουν ανησυχία λόγω των εξελίξεων στην περιοχή».