Σεισμός 4.8 ρίχτερ αισθητός στην Πάτρα- Πού ήταν το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12.00

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν λίγο η οποία έγινε αισθητή στην Πάτρα.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σημειώθηκε σεσμός 4,8 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και το επόκεντρο εντοπίζεται 12 χλμ ΝΝΑ του Ανθηρού Καρδίτσας.

