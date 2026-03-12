Αιγιάλεια: Συνελήφθησαν δύο άτομα για ρευματοκλοπή

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη δύο ατόμων στην Αιγιαλεία προχώρησαν οι αρχές, καθώς διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσαν παράνομα τις οικίες τους.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθησαν, χθες το πρωί, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), διότι έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στις οικίες τους, από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώθηκε ότι τις ρευματοδοτούσαν παράνομα, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια.
