Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης για να οδηγηθεί στη φυλακή

Στο Αστυνομικό Τμήμα της Πεύκης παρουσιάστηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια, η οποία καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε κάθειρξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Η κ. Ζαρούλια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Αστυνομικό Τμήμα αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.