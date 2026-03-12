Παραδόθηκε η Ελένη Ζαρούλια στο ΑΤ Πεύκης για να οδηγηθεί στη φυλακή

Kαταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε κάθειρξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
Στο Αστυνομικό Τμήμα της Πεύκης παρουσιάστηκε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια, η οποία καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε κάθειρξη 5 ετών για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
Η κ. Ζαρούλια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Αστυνομικό Τμήμα αναμένεται να οδηγηθεί στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή της.
