Αυτό είναι το πτηνό που ζει στην Ελλάδα και μοιάζει με έργο τέχνης

Συχνά βλέπουμε πτηνά με εντυπωσιακά χρώματα, τα οποία όμως ζουν κυρίως σε άλλες χώρες και τροπικά δάση. Έχει όμως και η Ελλάδα ένα πτηνό, που είναι μόνιμος κάτοικος στη χώρα και εντυπωσιάζει με την ομορφιά του.

Φυσικά, μιλάμε για την εντυπωσιακή Γαλαζοπαπαδίτσα, που ξεχωρίζει για την ομορφιά της, αλλά και τις λεπτεπίλεπτες κινήσεις της. Είναι πολύ πιθανό να τη συναντήσετε το φθινόπωρο σε κάποιο πάρκο, ακόμη και στον κήπο σας ή τον φράχτη σας, ενώ της αρέσει να ζει και στα μεικτά δάση, αυτά δηλαδή στα οποία υπάρχουν διάφορα είδη δέντρων και κωνοφόρα και φυλλοβόλα, γράφει το topetmou.gr.

Το επιστημονικό της όνομα είναι Cyanistes caeruleus, στα αγγλικά λέγεται Blue Tit, και είναι από τις πιο όμορφες της οικογένειας των Παρίδων. Ξεχωρίζει για το λαμπερό γαλάζιο χρώμα στα φτερά, το κεφάλι και την ουρά της, που κάνει αντίθεση με τις κίτρινες και τις λευκές αποχρώσεις στα φτερά της. Το κάτω μέρος του σώματος είναι κίτρινο και η ράχη πρασινωπή. Τα λευκά μάγουλα της Γαλαζοπαπαδίτσας αυλακώνει μία μαύρη γραμμή που περνάει από το μάτι και περιβάλλει το σβέρκο καταλήγοντας στο μαύρο πηγούνι ενώ στο κεφάλι φέρει ένα χαρακτηριστικό γαλάζιο «φέσι». Οι νεαρές έχουν ράχη καστανοπράσινη και κίτρινα μάγουλα.

Στην οικογένεια ανήκουν και τα εξής πτηνά:

– Καλόγερος ή Μεγαλοπαπαδίτσα (Parus major)

– Βουνοπαπαδίτσα (Poecile montana)

– Ελατοπαπαδίτσα ή Λευκοσβερκοπαπαδίτσα (Perioarus Ater)

– Σκουφοπαπαδίτσα (Parus cristatus)

– Καστανοπαπαδίτσα ή Μαυροσκουφοπαπαδίτσα (Poecile palustris)

– Μαυρολαιμοπαπαδίτσα ή Κλειδωνάς (Poecile lugubris)

– Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus)