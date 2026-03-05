Χανιά: Διακινητές ναρκωτικών ετοίμαζαν εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών

Η μεθοδική έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, μέλη της οποίας ενέχονται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και σε εμπρηστικές προπαρασκευαστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών, όπου ένας εξ αυτών είχε συλλάβει μάλιστα τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο πλαίσιο αυτό συνελήφθησαν δύο 24χρονοι ημεδαποί και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμα ενός 23χρονου Αλβανού έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης, κατηγορούμενοι για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα για κατοχή εμπρηστικής ύλης, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών και Νομοθεσία περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο 24χρονοι καθ’ υπόδειξη του 23χρονου, μετέφεραν και διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες και χρηματικά ποσά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και παράλληλα σχεδίαζαν εμπρηστικές ενέργειες σε βάρος αστυνομικών.

Βραδινές ώρες στις 3 Μαρτίου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο 24χρονοι και ακολούθησαν σωματικές και κατ’ οικον έρευνες.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 2 τυφέκια, ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, 2 μαχαίρια, ένα ξύλινο ρόπαλο, μία μεταλλική ράβδος, ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό, ένα μπιτόνι με βενζίνη, μικροποσότητα κοκαΐνης, μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, 100 ευρώ, μίγμα καπνού και ακατέργαστης κάνναβης, τρίφτης κάνναβης και 2 κινητά.

Επίσης εντοπίστηκε στις οικίες τους φωτογραφικό υλικό αστυνομικών, ενώ παράλληλα εξακριβώθηκε ότι οι δράστες είχαν ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες με σκοπό την εμπρηστική επίθεση σε βάρος αστυνομικών. Ειδικότερα είχαν κατοπτεύσει τις οικίες των αστυνομικών και είχαν ήδη προμηθευτεί εύφλεκτα υλικά για την κατασκευή εμπρηστικών μηχανισμών. Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.