Φωτιά σε Ι.Χ. έξω από το νεκροταφείο Αγρινίου

Φωτιά εκδηλώθηκε πιθανώς από μηχανική βλάβη σε Ι.Χ. επιβατικό έξω από το νεκροταφείο του Αγρινίου.

Το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές με τον οδηγό να προλαβαίνει να το εγκαταλείψει και να είναι καλά στην υγεία του, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Στο σημείο βρέθηκαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αγρινίου με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε κατάσβεση. Επίσης επί τόπου έσπευσε και περιπολικό της Αστυνομίας.