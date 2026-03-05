Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Φωτιά σε Ι.Χ. έξω από το νεκροταφείο Αγρινίου

Φωτιά σε Ι.Χ. έξω από το νεκροταφείο Αγρινίου

Ο οδηγός του πρόλαβε και το εγκατέλειψε

Φωτιά εκδηλώθηκε πιθανώς από μηχανική βλάβη σε Ι.Χ. επιβατικό έξω από το νεκροταφείο του Αγρινίου.

Το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές με τον οδηγό να προλαβαίνει να το εγκαταλείψει και να είναι καλά στην υγεία του, όπως γράφει το agriniopress.gr.

Στο σημείο βρέθηκαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αγρινίου με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε κατάσβεση. Επίσης επί τόπου έσπευσε και περιπολικό της Αστυνομίας.

Ειδήσεις Τώρα

Καλαβρυτινός σεφ στο Ντουμπάι: Τι λέει ο Αλέξανδρος Σπέρχος για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας: «Ελευθερία από τα δεσμά»- Ανοιχτή εκδήλωση στο Αίγιο

Έφτασε στην Ελευσίνα το C-130 με 91 Ελληνες που είχαν εγκλωβιστεί στο Αμπου Ντάμπι - ΦΩΤΟ μέσα από το αεροσκάφος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Φωτιά
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u0391\u03b3\u03c1\u03af\u03bd\u03b9\u03bf","\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac "]
823224
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις