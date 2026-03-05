Φωτιά σε Ι.Χ. έξω από το νεκροταφείο Αγρινίου

Ο οδηγός του πρόλαβε και το εγκατέλειψε
Φωτιά εκδηλώθηκε πιθανώς από μηχανική βλάβη σε Ι.Χ. επιβατικό έξω από το νεκροταφείο του Αγρινίου.
Το αυτοκίνητο υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές με τον οδηγό να προλαβαίνει να το εγκαταλείψει και να είναι καλά στην υγεία του, όπως γράφει το agriniopress.gr.
Στο σημείο βρέθηκαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Αγρινίου με τους πυροσβέστες να προχωρούν σε κατάσβεση. Επίσης επί τόπου έσπευσε και περιπολικό της Αστυνομίας.
