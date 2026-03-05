Ο Τραμπ απομάκρυνε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ

Ο γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μούλιν, Ρεπουμπλικανός από την Οκλαχόμα, θα αναλάβει τη θέση της
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ θα παραιτηθεί στο τέλος του Μαρτίου και ότι ο γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μούλιν, Ρεπουμπλικανός από την Οκλαχόμα, θα αναλάβει τη θέση της.
«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ο πολύ σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μούλιν, θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.
WSJ: Επείγουσα ανάγκη περιορισμού της Τουρκίας μετά την πτώση του ιρανικού καθεστώτος
Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου
Η συγκλονιστική φωτογραφία από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr