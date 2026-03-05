Ο Τραμπ απομάκρυνε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ θα παραιτηθεί στο τέλος του Μαρτίου και ότι ο γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μούλιν, Ρεπουμπλικανός από την Οκλαχόμα, θα αναλάβει τη θέση της.

«Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι ο πολύ σεβαστός γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών από τη μεγάλη πολιτεία της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μούλιν, θα αναλάβει τη θέση του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (DHS), με ισχύ από τις 31 Μαρτίου 2026», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.