Η συγκλονιστική φωτογραφία από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Συγκλονισμένη παραμένει η χώρα με την αποκάλυψη των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944 από Γερμανούς ναζί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, οι οποίες ήταν «στο σκοτάδι» για 82 χρόνια.

Για πρώτη φορά, εκεί όπου επί δεκαετίες υπήρχε μόνο μια γκραβούρα και αφηγήσεις μιας ιστορίας από τις πιο σκοτεινές σελίδες της κατοχής, οι εικόνες έρχονται να δώσουν πρόσωπο στον αγώνα.

Λίγες ημέρες μετά την περιέλευσή τους στο ελληνικό κράτος, οι συγκλονιστικές φωτογραφίες-ντοκουμέντα από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, παρουσιάστηκαν την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026, από το υπουργείο Πολιτισμού, ως τεκμήρια μιας από τις πιο εμβληματικές στιγμές της κατοχής.

Τα στιγμιότυπα που δημοσιεύτηκαν στο ebay και ήταν προς πώληση, αποτυπώνουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών, ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Φραντς Κερχ στους Μολάους Λακωνίας από αντιστασιακούς.

Παραμένει άγνωστο πώς τα, ανεκτίμητης αξίας για τη χώρα μας, ιστορικά ντοκουμέντα κατέληξαν στην κατοχή του Βέλγου συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε, από τον οποίο τα αγόρασε το υπουργείο Πολιτισμού.

Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι ανήκαν στο προσωπικό άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, που υπηρέτησε στη Μαλακάσα.

Το υπουργείο Πολιτισμού, με τη βοήθεια της ελληνικής πρεσβείας στο Βέλγιο, πριν από λίγες ημέρες παρέλαβε 262 φωτογραφίες, 16 έγγραφα και 4 παλαιά χαρτονομίσματα, από τον συλλέκτη Τιμ ντε Κράνε.

Οι τελευταίες στιγμές των 200 της Καισαριανής

Οι 200 της Καισαριανής στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, στάθηκαν μπροστά στον θάνατο και νίκησαν.