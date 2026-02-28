Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καισαριανή: Στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου όλες οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέτων

Καισαριανή: Στην κυριότητα του ελληνικού...

Τέλος στο «θρίλερ» που είχε προκαλέσει η αποκάλυψη των σημαντικών αυτών ντοκουμέντων από την ελληνική αντίσταση εναντίον των Ναζί

Ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ανήκουν πλέον οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων στην Καισαιριανή, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της φωτογραφικής συλλογής που είχε αρχικά βγει προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δίνοντας τέλος στο «θρίλερ» που είχε προκαλέσει η αποκάλυψη των σημαντικών αυτών ντοκουμέντων από την ελληνική αντίσταση εναντίον των Ναζί.

Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.

#tags Καισαριανή Φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03b9\u03c3\u03b1\u03c1\u03b9\u03b1\u03bd\u03ae","\u03a6\u03c9\u03c4\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b5\u03c2 \u03c4\u03c9\u03bd 200 \u03c4\u03b7\u03c2 \u039a\u03b1\u03b9\u03c3\u03b1\u03c1\u03b9\u03b1\u03bd\u03ae\u03c2"]
822621
