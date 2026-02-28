Καισαριανή: Στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου όλες οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέτων

Ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ανήκουν πλέον οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων στην Καισαιριανή, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της φωτογραφικής συλλογής που είχε αρχικά βγει προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας.

Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δίνοντας τέλος στο «θρίλερ» που είχε προκαλέσει η αποκάλυψη των σημαντικών αυτών ντοκουμέντων από την ελληνική αντίσταση εναντίον των Ναζί.

Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.