Καισαριανή: Στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου όλες οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέτων

Τέλος στο «θρίλερ» που είχε προκαλέσει η αποκάλυψη των σημαντικών αυτών ντοκουμέντων από την ελληνική αντίσταση εναντίον των Ναζί
Ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου ανήκουν πλέον οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων στην Καισαιριανή, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση της φωτογραφικής συλλογής που είχε αρχικά βγει προς πώληση μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας.
Την ανακοίνωση έκανε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, δίνοντας τέλος στο «θρίλερ» που είχε προκαλέσει η αποκάλυψη των σημαντικών αυτών ντοκουμέντων από την ελληνική αντίσταση εναντίον των Ναζί.
Όπως ανέφερε η κυρία Μενδώνη, τα αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη συνδρομή της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βέλγιο, παρέλαβαν τις 262 φωτογραφίες, τα 16 έγγραφα και τα 4 παλαιά χαρτονομίσματα, τα οποία είχε εκθέσει προς πώληση ο Βέλγος συλλέκτης στο διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών, πριν από δύο εβδομάδες, ακριβώς.
Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Χιλιάδες Πατρινοί στο συλλαλητήριο
Λέρος: Στον ανακριτή την Τρίτη ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Χαλκιδική: Άνδρας δήλωσε πως τα οστά που βρέθηκαν σε παραλία είναι του πατέρα του- Τα είχε θάψει ο ίδιος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr