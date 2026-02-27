Το «Ματωμένο Φεγγάρι» επιστρέφει: Πότε θα δούμε την ολική έκλειψη Σελήνης στον ουρανό

Ολική έκλειψη Σελήνης θα σημειωθεί στις 2-3 Μαρτίου, χαρίζοντας το φαινόμενο του «Ματωμένου Φεγγαριού» σε όσους καταφέρουν να το παρακολουθήσουν.

Το φαινόμενο θα διαρκέσει 58 λεπτά, κατά τη διάρκεια των οποίων η Σελήνη θα περάσει πλήρως στη σκοτεινή σκιά της Γης και θα αποκτήσει κοκκινωπή απόχρωση.

Συνολικά, η έκλειψη -από τη στιγμή που η παρασκιά της Γης θα αρχίσει να «αγγίζει» τη Σελήνη έως την πλήρη αποχώρησή της- θα διαρκέσει περίπου 5,5 ώρες, από τις 3:44 π.μ. έως τις 9:23 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ) στις 3 Μαρτίου.

Η έκλειψη θα είναι ορατή από μεγάλο μέρος της Βόρειας Αμερικής, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες, το φως της ημέρας αλλά και η χαμηλή θέση της Σελήνης στον ορίζοντα ενδέχεται να δυσκολέψουν την παρατήρηση σε ορισμένες περιοχές.

Πώς δείτε την ολική έκλειψη σελήνης

Για όσους δεν έχουν δυνατότητα άμεσης παρατήρησης, Οργανισμοί θα μεταδώσουν ζωντανά το φαινόμενο μέσω Διαδικτύου. Η πρόσβαση στις διαδικτυακές μεταδόσεις θα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους θέλουν να παρατηρήσουν την έκλειψη στην Ευρώπη, στην Αφρική και στο μεγαλύτερο μέρος της Ασίας.

Μεταξύ αυτών, το Timeanddate.com, το Αστεροσκοπείο Griffith στο Λος Άντζελες, καθώς και ο αστροφυσικός Τζανλούκα Μάσι, ιδρυτής του The Virtual Telescope Project, ο οποίος θα επιμεληθεί τη μετάδοση ζωντανών εικόνων από αστροφωτογράφους που θα προβάλλουν σε πραγματικό χρόνο την ολική έκλειψη Σελήνης από διάφορα σημεία του πλανήτη.