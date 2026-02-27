Νέα καινοτόμα πρωτοβουλία από τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη - Παραλαμβάνει η Π.Ε. Αχαΐας υποβρύχιο drone

Μια νέα εποχή για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την έρευνα εγκαινιάζεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη.

Πιο συγκεκριμένα & όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος COASTRUST, ο κ. Ζαΐμης παρέλαβε υποβρύχιο drone, κάτι το οποίο σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της περιβαλλοντικής εποπτείας στη Δυτική Ελλάδα.

Το σύστημα θα αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων, για την καταγραφή και χαρτογράφηση του βυθού, την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και την ενδυνάμωση του συστήματος της Πολιτικής Προστασίας.

«Η καινοτομία δεν είναι λόγια — είναι πράξη. Με τη εξασφάλιση του εν λόγω υποβρύχιου drone, προχωράμε μπροστά, στο μέλλον. Η αξιοποίησή του βοηθά στην καταγραφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος καθώς και στην έγκαιρη αντιμετώπιση κινδύνων ή περιστατικών. Υπενθυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα δύο τραγικά γεγονότα με δύο ανθρώπινες απώλειες στη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, όταν επενδύουμε σε σύγχρονα εργαλεία, ενισχύουμε το αίσθημα ασφάλειας των συμπολιτών μας», δήλωσε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα COASTRUST («Promoting shared stewardship for Mediterranean Coasts») είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία (2024-2026) στο πλαίσιο του Interreg Euro-MED 2021-2027, που στοχεύει στην ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και στη προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.