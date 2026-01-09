Πού βρίσκεται η μικρότερη παραλία στον κόσμο

Η παραλία διαθέτει λωρίδα άμμου 40 μέτρων μήκους
Η μικροσκοπική παραλία Ilha da Selinha, δύο χιλιόμετρα από την ακτή της Ουμπατούμπα, στο βόρειο Σάο Πάολο, διεκδικεί τον τίτλο της μικρότερης παραλίας στον κόσμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του gazetasp.com.br, η απόβαση στην παραλία απαγορεύεται, ενώ ο δήμος επιδιώκει την επίσημη αναγνώριση στο βιβλίο Γκίνες.
Η παραλία διαθέτει λωρίδα άμμου 40 μέτρων μήκους και μόλις 5 μέτρων πλάτους, χωρίζοντας το νησί σε δύο τμήματα, κάτι που δικαιολογεί τον τίτλο. Αν και δεν επιτρέπεται η απόβαση, οι επισκέπτες μπορούν να πραγματοποιήσουν περιηγήσεις με βάρκα για να θαυμάσουν τη φυσική ομορφιά και να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής.
Περιορισμένη η πρόσβαση στην παραλία
Η χλωρίδα της παραλίας περιλαμβάνει είδη από το Ατλαντικό Δάσος, ενώ βραχώδεις ακτές περιβάλλουν το νησί. Η περιορισμένη πρόσβαση αποτελεί απαραίτητο μέτρο για την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος.
Ο δήμος του Σάο Πάολο δήλωσε σχετικά: «Έχουμε ενδιαφέρον να την εντάξουμε στο βιβλίο Γκίνες και εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να πληρούμε τα κριτήρια, γνωρίζοντας ότι το νησί αποτελεί οπτικό αξιοθέατο στο οποίο δεν επιτρέπεται η απόβαση για να συλλεχθούν φυσικά τα στοιχεία».
Το αντίπαλο δέος βρίσκεται στην Ισπανία
Στην Ευρώπη, αντίπαλος στη διεκδίκηση του τίτλου είναι η παραλία Guipiyury στις Αστούριες της Ισπανίας, μήκους μόλις 50 μέτρων, η οποία δημιουργήθηκε από τη διάσπαση βράχων λόγω της θαλάσσιας κίνησης.
