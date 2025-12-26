Καραϊβική - Παραλία Μάχο: Εκεί όπου τα αεροπλάνα πετούν πάνω από το κεφάλι σου

Η παραλία Μάχο, στο νησί Σεντ Μαρτίνο της Καραϊβικής, είναι ένας παράδεισος για τους λάτρεις των αεροπλάνων και τους λάτρεις των συγκινήσεων.

Ο διάδρομος προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο Πριγκίπισσα Τζουλιάνα χωρίζεται από την παραλία από έναν μόνο δρόμο.

Αυτό σημαίνει ότι κατά την περίοδο αιχμής έως και 70 πτήσεις την ημέρα περνούν στην κυριολεξία πάνω από τα κεφάλια των λουόμενων.