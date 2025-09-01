Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους «πέταξαν» βαλίτσες τουριστών στο νερό

Αυτή τη φορά, στο ίδιο σημείο και πάλι, μία ομάδα ανθρώπων είδε τις αποσκευές τους να βγάζουν «φτερά» και να κάνουν «μακροβούτι» μέσα στη θάλασσα.
Κακή συνήθεια που δεν κόβεται έχει γίνει η επίσκεψη τουριστών σε παραλία δίπλα από το αεροδρόμιο της Σκιάθου.
Τα περιστατικά είναι αμέτρητα. Κάθε χρόνο σημειώνεται και κάποιο συμβάν στο συγκεκριμένο σημείο στη Σκιάθο, όπου τουρίστες πηγαίνουν για να δουν από απόσταση «αναπνοής» την απογείωση και την προσγείωση αεροσκαφών.
Αυτή τη φορά, στο ίδιο σημείο και πάλι, μία ομάδα ανθρώπων είδε τις αποσκευές τους να βγάζουν «φτερά» και να κάνουν «μακροβούτι» μέσα στη θάλασσα. Ο λόγος; Η πολύ κοντινή απόσταση από τις τουρμπίνες αεροσκάφους της Ryanair που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο.
Βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, με τον κόσμο να προσπαθεί από κάπου να πιαστεί και να μην πέσει, λόγω του μανιώδους αέρα που δημιουργούσε το αεροπλάνο.
Χαρακτηριστικό πλάνο είναι η στιγμή που ένας τουρίστας τρέχει στη θάλασσα για να βγάλει από το νερό την βαλίτσα του, η οποία είχε βουτήξει κανονικά!
πηγή newsit.gr
Πάτρα: Νέος κανονισμός για κοινοχρήστους χώρους, νέα τσουχτερά πρόστιμα- Οι εκρού, μπεζ και γκρί τέντες, οι ομπρέλες, οι αφίσες και τα πολιτικά πανό
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 15 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής
FT: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν έπειτα από υποψίες για ρωσικές παρεμβολές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr