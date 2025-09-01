Σκιάθος: Τουρμπίνες αεροσκάφους «πέταξαν» βαλίτσες τουριστών στο νερό

Κακή συνήθεια που δεν κόβεται έχει γίνει η επίσκεψη τουριστών σε παραλία δίπλα από το αεροδρόμιο της Σκιάθου.

Τα περιστατικά είναι αμέτρητα. Κάθε χρόνο σημειώνεται και κάποιο συμβάν στο συγκεκριμένο σημείο στη Σκιάθο, όπου τουρίστες πηγαίνουν για να δουν από απόσταση «αναπνοής» την απογείωση και την προσγείωση αεροσκαφών.

Αυτή τη φορά, στο ίδιο σημείο και πάλι, μία ομάδα ανθρώπων είδε τις αποσκευές τους να βγάζουν «φτερά» και να κάνουν «μακροβούτι» μέσα στη θάλασσα. Ο λόγος; Η πολύ κοντινή απόσταση από τις τουρμπίνες αεροσκάφους της Ryanair που ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τον αεροδιάδρομο.

Βίντεο κάνει το γύρο του διαδικτύου, με τον κόσμο να προσπαθεί από κάπου να πιαστεί και να μην πέσει, λόγω του μανιώδους αέρα που δημιουργούσε το αεροπλάνο.

Χαρακτηριστικό πλάνο είναι η στιγμή που ένας τουρίστας τρέχει στη θάλασσα για να βγάλει από το νερό την βαλίτσα του, η οποία είχε βουτήξει κανονικά!