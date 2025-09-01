FT: Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο της φον ντερ Λάιεν έπειτα από υποψίες για ρωσικές παρεμβολές

Ρωσική επίθεση με ηλεκτρονικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS βουλγαρικού αεροδρομίου ανάγκασε το αεροπλάνο, που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προσγειωθεί χθες, Κυριακή, στο Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη) χρησιμοποιώντας έντυπους χάρτες, ανέφεραν οι Financial Times επικαλούμενοι τρεις αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Το Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Το χρονικό του θρίλερ



Οι Financial Times επικαλούνται τρεις αξιωματούχους, ένας εκ των οποίων ανέφερε πως: «Το GPS ολόκληρης της περιοχής του αεροδρομίου εξαφανίστηκε». Αφού το αεροσκάφος έκανε κύκλους γύρω από το αεροδρόμιο για μία ώρα, ο πιλότος πήρε την απόφαση να προσγειώσει το αεροπλάνο χειροκίνητα χρησιμοποιώντας αναλογικούς χάρτες, πρόσθεσαν οι αξιωματούχοι και συνέχισαν: «Ήταν αδιαμφισβήτητη παρεμβολή».

Η βουλγαρική Αρχή Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε το περιστατικό με δήλωσή της στους Financial Times αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Από τον Φεβρουάριο του 2022, υπήρξε αξιοσημείωτη αύξηση των περιστατικών παρεμβολής [σε συστήματα GPS] (…) Αυτές οι παρεμβολές διαταράσσουν την ακριβή λήψη των σημάτων [GPS], οδηγώντας σε διάφορες επιχειρησιακές προκλήσεις για τα αεροσκάφη και τα επίγεια συστήματα»

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους FT ότι «οι πληροφορίες σας είναι εσφαλμένες»

Οι λεγόμενες παρεμβολές και αλλοιώσεις GPS, οι οποίες παραμορφώνουν ή εμποδίζουν την πρόσβαση στο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, παραδοσιακά χρησιμοποιούνταν από στρατιωτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πληροφοριών για την υπεράσπιση ευαίσθητων περιοχών, αλλά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από χώρες όπως η Ρωσία ως μέσο διατάραξης της ζωής των πολιτών, παρατηρεί το δημοσίευμα των Financial Times.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ προειδοποίησαν ότι οι αυξανόμενες παρεμβολές σε συστήματα GPS που αποδίδονται στη Ρωσία ενέχουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν αεροπορικές τραγωδίες, καθώς ουσιαστικά τυφλώνουν τα συστήματα των εμπορικών αεροσκαφών εν μέσω πτήσεων.

Τα περιστατικά παρεμβολών GPS έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στη Βαλτική Θάλασσα και στα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, επηρεάζοντας αεροπλάνα, σκάφη και πολίτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία για την καθημερινή πλοήγηση.

Η φον ντερ Λάιεν αναχώρησε με το ίδιο αεροπλάνο χωρίς επεισόδια μετά την επίσκεψη.