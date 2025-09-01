Ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Κάστρο του Ρίου, υπό τη λάμψη της φωταγωγημένης Γέφυρας- Η Ελλάδα τραγουδά τον... εαυτό της ανάμεσα στο χθες και το σήμερα

Ο σπουδαίος συνθέτης, που εδώ και δεκαετίες έχει χαράξει ανεξίτηλη πορεία στο ελληνικό τραγούδι, θα ανέβει στη σκηνή με συνοδοιπόρους δύο αγαπημένους ερμηνευτές, τον Δημήτρη Μπάση και την Ηρώ Σαΐα. Θα δώσουν ζωή σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο κλασικό και το διαχρονικά ελληνικό, σε τραγούδια που έγιναν συλλογική μνήμη, αλλά και σε ορχηστρικά έργα γεμάτα συγκίνηση και δύναμη.

Εκεί, το πολυσχιδές και βαθιά ελληνικό έργο του Σταύρου Ξαρχάκου θα αναδειχθεί σε μια παράσταση που φιλοδοξεί να ενώσει μνήμη, συναίσθημα και αισθητική σε ένα μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός.

Η Πάτρα ετοιμάζεται να ζήσει μια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και συγκίνηση. Την Τρίτη, το επιβλητικό Κάστρο του Ρίου θα μετατραπεί σε σκηνή τέχνης και πολιτισμού, ενώ ταυτόχρονα η Γέφυρα «Χαρίλαος Τρικούπης» θα φωταγωγηθεί, δημιουργώντας ένα ονειρικό σκηνικό, όπου η ιστορία συναντά τη σύγχρονη Ελλάδα.

Η παράσταση αποτελεί σταθμό στην καλοκαιρινή περιοδεία «Ταξίδι στο Φως», μια πολιτιστική διαδρομή που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024 από το Σούνιο, με τη συγκλονιστική φωταγώγηση του Ναού του Ποσειδώνα. Από εκεί, το φως συνέχισε να ταξιδεύει σε τόπους-σύμβολα: στο Μουσείο της Ακρόπολης, σε αρχαία θέατρα, σε κάστρα και μνημεία που κουβαλούν την ψυχή της Ελλάδας. Το 2025, η πορεία αυτή συνεχίζεται με νέες στάσεις, που κορυφώνονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, προσφέροντας στο κοινό εμπειρίες μοναδικές, γεμάτες φως και μουσική.

Ο ίδιος ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε ονειρευτεί χρόνια πριν αυτό το «Ταξίδι στο Φως», μια σειρά συναυλιών σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους, ώστε το αρχαίο μας παρελθόν να συναντηθεί με τον πολιτισμό του σήμερα. Και πράγματι, οι χώροι αυτοί δεν λειτουργούν μόνο ως σκηνικό, γίνονται πρωταγωνιστές.

Το Κάστρο Ρίου, αγέρωχο στον χρόνο, μετατρέπεται σε «χώρο ιερό», που θα φιλοξενήσει μελωδίες γεννημένες από την ίδια την ψυχή της Ελλάδας. Η φωταγώγηση της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» προσθέτει μια ακόμα διάσταση, εκεί όπου η ιστορία αγγίζει το παρόν, το φως ενώνει τις εποχές και τους ανθρώπους.

Πίσω από αυτή τη σπουδαία πολιτιστική πρωτοβουλία βρίσκεται η METLEN, που στηρίζει σταθερά τον ελληνικό πολιτισμό, επενδύοντας σε δράσεις που συνδέουν την παράδοση με το παρόν και αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στο μέλλον. Με την υποστήριξή της, το όραμα του Σταύρου Ξαρχάκου γίνεται πραγματικότητα, προσφέροντας στο κοινό εμπειρίες υψηλής αισθητικής και συγκίνησης.

Η συναυλία στο Κάστρο Ρίου δεν είναι απλώς μια ακόμα στάση σε μια περιοδεία. Είναι μια εμπειρία ψυχής. Μια βραδιά όπου το φως θα «αγκαλιάσει» τη θάλασσα και η μουσική θα υψωθεί στους πέτρινους τοίχους του Κάστρου. Είναι η στιγμή που η Ελλάδα τραγουδάει τον εαυτό της.