Πύργος: Περιπολικό εξοπλίστηκε με αυτόματο απινιδωτή με πρωτοβουλία αστυνομικού

Οι αυτόματοι απινιδωτές σώζουν ζωές όμως τα περιπολικά σε όλη την Ελλάδα που είναι εξοπλισμένα με το συγκεκριμένο ιατρικό όργανο είναι…λιγότερα από 5! Η πρωτοβουλία του αστυνομικού (ΟΠΚΕ) Παναγιώτη Τζάμαλη που κατάγεται από τον Πύργο (και δραστηριοποιείται στην Αθήνα), για την απόκτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) στο περιπολικό της ομάδας του, με τη στήριξη της Υπηρεσίας και με δωρεά που έγινε, κάνει τις βάρδιες-περιπολίες ασφαλέστερες για τους πολίτες!

Παράλληλα η ενέργεια του γίνεται παράδειγμα προς μίμηση τη στιγμή που τα περιπολικά σε όλη την Ελλάδα που είναι εξοπλισμένα με αυτόματο απινιδωτή είναι…λιγότερα από 5!

Σημειώνεται πως ο Πυργιώτης αστυνομικός διαθέτει ήδη πτυχίο Διασώστη (πλήρωμα ασθενοφόρου), ενώ την είδηση για τον εξοπλισμό του περιπολικού με αυτόματο απινιδωτή ανέδειξε -πριν μερικές ημέρες- η Μη Κερδοσκοπική Ανθρωπιστική Οργάνωση Κοινωνίας Πολιτών KIDS SAVE LIVES – ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ που σε ανάρτηση της αναφέρει τα εξής: «Στην #ΟΠΚΕ υπάρχει ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι η #πίστη, η #επιμονή και η #αγάπη για τον συνάνθρωπο μπορούν να αλλάξουν νοοτροπίες. Ο Αστ/κας Τζάμαλης Παναγιώτης (με πτυχίο Διασώστη | Πλήρωμα ασθενοφόρου), πήρε την πρωτοβουλία να προτείνει την απόκτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για το περιπολικό της ομάδας του.

Με την υποστήριξη της Υπηρεσίας, των συναδέλφων του και τη #δωρεά της κας Αγγελικής Ανέστη – Γείτονα, η ιδέα έγινε πράξη: -Το περιπολικό τους είναι πλέον από τα ελάχιστα πανελλαδικά με #AED (λιγότερα από 5!!) -Όλη η ομάδα έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στη χρήση του -Οι βάρδιες έγιναν ασφαλέστερες για τους ίδιους και για κάθε πολίτη που μπορεί να τον χρειαστεί #Παναγιώτη, με τέτοιες πρωτοβουλίες αλλάζεις νοοτροπίες και αποδεικνύεις ότι η αλλαγή ξεκινά από τον καθένα μας ξεχωριστά. Θερμά συγχαρητήρια στην @hellenicpolice_official στη Διοίκηση της Υπηρεσίας, στους συναδέλφους της Ομάδας #ΟΠΚΕ και φυσικά στον #Παναγιώτη, που αποδεικνύει πως με πίστη, όραμα και συνεργασία μπορούμε να αλλάξουμε νοοτροπίες! ΜΑΘΕ ΚΙ ΑΥΤΟ Στις ΗΠΑ το 17% των θυμάτων εξωνοσοκομειακής καρδιακής ανακοπής αντιμετωπίζεται από #Αστυνομικούς με πιστοποίηση BLS και AED στα περιπολικά τους. Εμείς ελπίζουμε ότι το παράδειγμα αυτό θα εμπνεύσει κι άλλες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα. Ας γίνουμε όλοι κομμάτι αυτής της αλλαγής!» Παράλληλα την είδηση κάλυψε και με ρεπορτάζ ο τηλεοπτικός σταθμός OPEN… δείτε το βίντεο: