Στις 6 Σεπτεμβρίου η «5η Ανάδειξη Ιστορικού Πεζοπορικού Μονοπατιού Παλαιών Πατρών Γερμανού»

Η εκδήλωση στην Ι.Μ. Μακελλαριάς Καλαβρύτων με πεζοπορίες, ομιλίες, μουσική και παραδοσιακούς χορούς
Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το σωματείο Ενωμένη Ρωμηοσύνη Πατρών (Ε.ΡΩ. Πατρών) και η Ι.Μ. Μακελλαριάς Καλαβρύτων, με τη συνεργασία δεκάδων τοπικών φορέων, διοργανώνουν τη δράση «Ανάδειξη Ιστορικού Πεζοπορικού Μονοπατιού Παλαιών Πατρών Γερμανού».
Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στην Ιερά Μονή Μακελλαριάς και θα περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα. Νωρίς το πρωί θα πραγματοποιηθούν τρεις πρότυπες πεζοπορικές διαδρομές, ενώ στις 11:00 π.μ. θα ακολουθήσει το κεντρικό μέρος με:
Ομιλία του π. Γεωργίου Σχοινά, Εφημέριου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου, με θέμα «Η συμβολή του κλήρου στον αγώνα της λευτεριάς».
Παρουσίαση του επετειακού ενθυμίου της εκδήλωσης από τον Κων/νο Κωνσταντακόπουλο.
Εκτέλεση ύμνων και δημοτικών τραγουδιών από τους μαθητές και φίλους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Κοσμάς ο Μελωδός» της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Καλαβρύτων, Βασίλειου Καλογερόπουλου.
Παραδοσιακούς χορούς από τη Χορευτική Εστία Πατρών.
Η δράση αποτελεί θεσμό που συνδέει την ιστορική μνήμη με τον πολιτισμό και την παράδοση, προσελκύοντας κάθε χρόνο δεκάδες συμμετέχοντες από όλη την περιοχή.
