Στις 6 Σεπτεμβρίου η «5η Ανάδειξη Ιστορικού Πεζοπορικού Μονοπατιού Παλαιών Πατρών Γερμανού»

Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το σωματείο Ενωμένη Ρωμηοσύνη Πατρών (Ε.ΡΩ. Πατρών) και η Ι.Μ. Μακελλαριάς Καλαβρύτων, με τη συνεργασία δεκάδων τοπικών φορέων, διοργανώνουν τη δράση «Ανάδειξη Ιστορικού Πεζοπορικού Μονοπατιού Παλαιών Πατρών Γερμανού».

Η φετινή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025 στην Ιερά Μονή Μακελλαριάς και θα περιλαμβάνει πλούσιο πρόγραμμα. Νωρίς το πρωί θα πραγματοποιηθούν τρεις πρότυπες πεζοπορικές διαδρομές, ενώ στις 11:00 π.μ. θα ακολουθήσει το κεντρικό μέρος με:

Ομιλία του π. Γεωργίου Σχοινά, Εφημέριου του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φιλοπάππου, με θέμα «Η συμβολή του κλήρου στον αγώνα της λευτεριάς».

Παρουσίαση του επετειακού ενθυμίου της εκδήλωσης από τον Κων/νο Κωνσταντακόπουλο.

Εκτέλεση ύμνων και δημοτικών τραγουδιών από τους μαθητές και φίλους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής «Κοσμάς ο Μελωδός» της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού Καλαβρύτων, Βασίλειου Καλογερόπουλου.

Παραδοσιακούς χορούς από τη Χορευτική Εστία Πατρών.



