Εγλυκάδα: Νεαρός με μαχαίρι επιχείρησε να ληστέψει μίνι μάρκετ

Ο νεαρός απείλησε τον υπάλληλο και τράπηκε σε φυγή

Συναγερμός σήμανε στην ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της Πέμπτης, για ληστεία με μαχαίρι σε μίνι μάρκετ στην οδό Λοχαγού Φωτοπούλου, κόντα στην Πέλοπος, στην Εγλυκάδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας νεαρός άνδρας, απείλησε τον υπάλληλο και προσπάθησε να του αποσπάσει χρηματικό ποσό. 

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, που ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι διέφυγε με μηχανάκι και μαζί του υπήρχε και άλλο άτομο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.

