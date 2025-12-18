ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης- Ελεύθεροι οι υπόλοιποι 14

Δεν κατάφεραν να πείσουν οι δύο κατηγορούμενοι για αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα των Κρητικών που φέρεται να διέπραξε απάτες με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα, μετά από μαραθώνια διαδικασία, Ευρωπαίος ανακριτής και Εισαγγελέας να τους οδηγήσουν στη φυλακή.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης, Μύρωνας Χιλετζάκης, φέρεται να ενορχήστρωσε την απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος, απολογούμενος για περίπου τέσσερις ώρες, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

«Όλες οι επιδοτήσεις που έχω πάρει στο όνομα μου είναι νόμιμες», φέρεται να υποστήριξε και συμπλήρωσε ότι «στις ελάχιστες περιπτώσεις που χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί μου τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών, αποδεικνύεται ότι επίσης ήταν νόμιμες και έγινε καθαρά για τεχνικό λόγο. Έχω προσωπική περιουσία και τα ποσά που με αφορούν είναι πολύ μικρά σε σχέση με τα όσα έχω στην κατοχή μου.

Δεν είχα κανένα κίνητρο να πάρω παράνομη επιδότηση και ούτε είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης».

«Στην περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης ο κατηγορούμενος Χιλετζάκης Μύρων, το χρονικό διάστημα 2019 έως 2025, διηύθυνε την αναφερόμενη εγκληματική οργάνωση και καθορίζοντας το σκοπό και τα πεδία δράσης αυτής, εποπτεύοντας, συντονίζοντας και καθοδηγώντας τα μέλη της, στην τέλεση των κακουργημάτων εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα κατευθύνοντας τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης με σχετικές εντολές και οδηγίες καθορίζοντας τις ήδη ειδικότερες ενέργειες, τους στόχους, τις κινήσεις και τις εργασίες όλων των μελών αυτής, τα οποία ήταν υπόλογα σε αυτόν προκειμένου να υλοποιηθεί ο σκοπός της αναφορικά με την διάπραξη των αναλυτικά εκτιθέμενων στοιχείων», αναφέρεται στο κατηγορητήριο – καταπέλτη για το γνωστό Κρητικό αγροτοσυνδικαλιστή, που αρνείται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του.

Όπως αναφέρεται στο 230 σελίδων κατηγορητήριο, ο Χιλετζάκης επί μια εξαετία, διηύθυνε και συντόνιζε τα μέλη του κυκλώματος για να λαμβάνουν τις επιδοτήσεις. Εντόπιζε αδήλωτα αγροτεμάχια, υπέβαλλε ο ίδιος και οι συγγενείς του αιτήσεις για ενιαίες ενισχύσεις και ζητούσε από τα υπόλοιπα μέλη να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους έμπαιναν τμήματα ή το σύνολο των επιδοτήσεων. Για την παράνομη αυτή δραστηριότητα εισέπραττε χρηματικά ανταλλάγματα.

«Ο ίδιος ήλεγχε ως αρχηγός και τις πράξεις νομιμοποίησης των εισόδων που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση, μέσω στοιχηματισμού, αγοράς πολυτελών κινητών πραγμάτων, διατραπεζικών μεταφορών και εξόφλησης χρεών», αναφέρεται σχετικά, με τον ίδιο πάντως να αρνείται το σε βάρος του κατηγορητήριο.

Νωρίτερα και επί τρεις ώρες απολογήθηκε ο λογιστής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Λαμπράκης, δηλώνοντας ότι τα χρήματα που βρέθηκαν σε λογαριασμούς του είναι νόμιμα και αποδεδειγμένη η προέλευσή τους, ενώ οι επιδοτήσεις που έλαβε είναι από αγροτεμάχια της οικογένειάς του.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Δεν ήμουν λογιστής σε κανένα κύκλωμα. Τα 13.000€ που πήρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν με νόμιμες διαδικασίες, με ακίνητα που ανήκουν στην οικογένεια μου. Έδωσα το λογαριασμό μου στο Χ.Μ για εξυπηρέτηση και μετέφερα τα χρήματα που πιστώθηκαν», φέρεται να υποστήριξε ο κατηγορούμενος ως νούμερο 2 της εγκληματικής οργάνωσης.

Κατά τις τρεις ημέρες απολογιών, εξηγήσεις ενώπιον Ευρωπαίου ανακριτή και Ευρωπαίας Εισαγγελέα έδωσαν 16 συλληφθέντες, εκ των οποίων δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και υψηλές χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση, από 5.000 έως 200.000 ευρώ.