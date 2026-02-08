Λίβανος: Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Τρίπολη παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων

Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής
Μία πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα Κυριακή (08/02) στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων στα χαλάσματα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.
Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.
AP Photo
Άρτα: 35χρονη από την Πάτρα, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
Ηλεία: Aποκλεισμένη η Δίβρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην 111
Χίος: Οι ιστορίες των παιδιών που διασώθηκαν από το ναυάγιο με τους μετανάστες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr