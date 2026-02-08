Back to Top
Λίβανος: Κατέρρευσε πολυκατοικία στην Τρίπολη παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων

Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής

Μία πολυκατοικία κατέρρευσε σήμερα Κυριακή (08/02) στην Τρίπολη στα βόρεια του Λιβάνου, παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων στα χαλάσματα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Οι διασώστες και κάτοικοι έχουν ανασύρει τρεις επιζώντες μέχρι στιγμής, στη γειτονιά Μπαμπ αλ-Ταμπανέ της Τρίπολης, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

