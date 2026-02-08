Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Ατύχημα στην Ιταλία - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε χθες Σάββατο στην Ιταλία η Μαρέβα-Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τον συνόδευε για την τελετή έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο όπου και είχε το ατύχημα.

Η κυρία Μητσοτάκη χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου). Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της και αναρρώνει στο νοσοκομείο έχοντας δίπλα της τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη