Καλλιθέα: Κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στην Καλλιθέα που βρέθηκαν μπροστά στη θέα ενός 2χρονου κοριτσιού το οποίο βρέθηκε σε συντριβάνει στην πλατεία Δαβάκη.

Το μικρό κορίτσι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ προσπάθησαν να το επαναφέρουν χωρίς αποτέλεσμα.

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Οι αρχές έχουν προσαγάγει τον 27χρονο πατέρα του μικρού κοριτσιού, ο οποίος ανακρίνεται.