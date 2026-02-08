Λίβανος: Κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη με έξι νεκρούς - Κίνδυνος για εγκλωβισμένους

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίσθηκαν όταν δύο εφαπτόμενα κτίρια κατέρρευσαν σήμερα Κυριακή (08/02) στην Τρίπολη του Λιβάνου, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο επικεφαλής του δημοτικού συβουλίου.

Ο Αμπντέλ Χαμίντ Καρίμε, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Τρίπολη, δεν είπε πόσοι μπορεί να είναι οι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια στη συνοικία Μπαμπ αλ-Ταμπανέχ της πόλης αυτής του βόρειου Λιβάνου.

Νωρίτερα ο επικεφαλής της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας είχε δηλώσει πως τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν 22 ενοίκους.

Διασώστες και κάτοικοι έχουν μέχρι στιγμής βγάλει τρεις ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μετέδωσε το λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.