Δυτική Ελλάδα: Λιγότερα τροχαία αλλά περισσότεροι οι νεκροί στην άσφαλτο τον Ιανουάριο

29 τροχαία έναντι 43 πέρυσι – 7 θάνατοι, 3.986 έλεγχοι μέθης και 1.852 επικίνδυνες παραβάσεις από την Τροχαία
Στη δημοσιότητα έδωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας τα συνολικά στοιχεία που αφορούν την οδική ασφάλεια και την τροχονομική αστυνόμευση κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026, στις περιοχές αρμοδιότητας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας.
Τα στοιχεία συνοδεύονται από συγκριτικά δεδομένα με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Λιγότερα τροχαία, αλλά περισσότερα θανατηφόρα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τον Ιανουάριο του 2026 σημειώθηκαν συνολικά 29 τροχαία ατυχήματα, έναντι 43 τον Ιανουάριο του 2025.
Ειδικότερα καταγράφηκαν:
5 θανατηφόρα δυστυχήματα, έναντι 2 πέρυσι
Κανένα ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό, έναντι 5 το 2025
24 ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό, έναντι 36 πέρυσι
Από τα τροχαία δυστυχήματα καταγράφηκαν συνολικά 39 παθόντες, έναντι 61 τον Ιανουάριο του 2025.
Αναλυτικά:
7 νεκροί, έναντι 2 πέρυσι
0 σοβαρά τραυματίες, έναντι 5
32 ελαφρά τραυματίες, έναντι 54
Τα κυριότερα αίτια
Όπως προέκυψε από την τροχονομική έρευνα, βασικά αίτια των ατυχημάτων ήταν:
Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
Παραβίαση προτεραιότητας
Ανθρώπινοι παράγοντες που σχετίζονται με οδηγούς και πεζούς
Εντατικοί έλεγχοι και παραβάσεις
Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Δυτικής Ελλάδας πραγματοποίησαν αυξημένες δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.
Τον Ιανουάριο 2026:
Συγκροτήθηκαν 261 συνεργεία αλκοολομέτρησης
Πραγματοποιήθηκαν 3.986 έλεγχοι μέθης
Διαπιστώθηκαν 99 παραβάσεις οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
Παράλληλα, βεβαιώθηκαν συνολικά 1.852 επικίνδυνες παραβάσεις, μεταξύ των οποίων:
640 για υπερβολική ταχύτητα
226 για μη χρήση κράνους
270 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας
103 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
26 για χρήση κινητού τηλεφώνου
167 για επικίνδυνους ελιγμούς
149 παραβάσεις σχετικές με ΚΤΕΟ
Υπενθύμιση από την ΕΛ.ΑΣ.
Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί υπόθεση όλων και καλεί τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους στις καιρικές και οδικές συνθήκες.
