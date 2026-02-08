Αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας – Πρόεδρος ο Αιγιώτης Βασίλης Αντωνόπουλος

Αλλαγή σελίδας σηματοδοτούν οι πρόσφατες εκλογές στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, λίγες εβδομάδες μετά τα εγκαίνια του νέου σταθμού.

Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος, επί σειρά ετών, Ανδρέας Μανωλόπουλος, δεν επανεξελέγη, ενώ τη θέση του αναλαμβάνει ο Βασίλης Αντωνόπουλος από το Αίγιο, εξέλιξη που συνιστά σημαντική διοικητική ανατροπή και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του οργανισμού.

Οι μέτοχοι, με την ψήφο τους, έστειλαν μήνυμα ανανέωσης, επιλέγοντας νέα διοικητική ομάδα για την επόμενη περίοδο.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Βασίλης Αντωνόπουλος

Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τσιντώνης

Μέλη:

Ευρυπίδης Κόλλιας

Χρυσάνθη Αναστοπούλου

Αλέξανδρος Κουρμπανάς

Νικόλαος Γεωργιόπουλος

Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος