Αλλαγή σκυτάλης στη διοίκηση του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας – Πρόεδρος ο Αιγιώτης Βασίλης Αντωνόπουλος

Δεν επανεξελέγη ο επί σειρά ετών πρόεδρος Ανδρέας Μανωλόπουλος – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τις εκλογές
Αλλαγή σελίδας σηματοδοτούν οι πρόσφατες εκλογές στο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, λίγες εβδομάδες μετά τα εγκαίνια του νέου σταθμού.
Ο μέχρι σήμερα πρόεδρος, επί σειρά ετών, Ανδρέας Μανωλόπουλος, δεν επανεξελέγη, ενώ τη θέση του αναλαμβάνει ο Βασίλης Αντωνόπουλος από το Αίγιο, εξέλιξη που συνιστά σημαντική διοικητική ανατροπή και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη λειτουργία του οργανισμού.
Οι μέτοχοι, με την ψήφο τους, έστειλαν μήνυμα ανανέωσης, επιλέγοντας νέα διοικητική ομάδα για την επόμενη περίοδο.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Βασίλης Αντωνόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αριστείδης Τσιντώνης
Μέλη:
Ευρυπίδης Κόλλιας
Χρυσάνθη Αναστοπούλου
Αλέξανδρος Κουρμπανάς
Νικόλαος Γεωργιόπουλος
Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr