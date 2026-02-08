Σπύρος Σκιαδαρέσης - Νέα Δυτική Ελλάδα: Κοπή της βασιλόπιτας στην Αμφιλοχία

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν δεκάδες φίλοι και υποστηρικτές της παράταξης, καθώς και στελέχη και φίλοι του ΠΑΣΟΚ

Στον χαιρετισμό του, ο επικεφαλής της παράταξης Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, αναφέρθηκε στους λόγους που επελέγη η Αμφιλοχία για την κοπή της πίτας, τονίζοντας ότι: «η επιλογή της Αμφιλοχίας δεν ήταν τυχαία. Αντιθέτως, συμβολίζει τη στρατηγική στόχευση της παράταξης στην «περιφέρεια της περιφέρειας», στις περιοχές που επί χρόνια μένουν εκτός αναπτυξιακού σχεδιασμού και διεκδικούν ισότιμα το δικαίωμα στην πρόοδο, στις υποδομές και στις ευκαιρίες» και πρόσθεσε «η Νέα Δυτική Ελλάδα δεν χτίζεται από τα γραφεία, αλλά από τις τοπικές κοινωνίες, από τις ανάγκες των πολιτών και από τις περιοχές που ζητούν δικαιοσύνη και ουσιαστική πολιτική εκπροσώπηση».

Παράλληλα, άσκησε σφοδρή κριτική στην Περιφερειακή Αρχή Φαρμάκη, αναφερόμενος σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία της Περιφέρειας, την απουσία στρατηγικού σχεδιασμού, τις χαμένες ευκαιρίες χρηματοδότησης και την άνιση κατανομή πόρων εις βάρος των μικρότερων και πιο απομακρυσμένων περιοχών, ενώ εστίασε στο σοβαρό πλήγμα που έχει δεχτεί ο κτηνοτροφικός τομέας από τη ζωονόσο της ευλογιάς αναδεικνύοντας την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και στήριξης των πληγέντων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η «Νέα Δυτική Ελλάδα- Ενωμένοι Μπορούμε» συνεχίζει με σχέδιο, σοβαρότητα και πολιτική συνέπεια, οικοδομώντας ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο για μια Περιφέρεια με κοινωνική συνοχή, διαφάνεια και πραγματική ανάπτυξη για όλους.



Στην εκδήλωση χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, ο πρώην βουλευτής Δημήτρης Κωνσταντόπουλος,

ο υποψήφιος Ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝ.ΑΛ και επίτιμος Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής Γιώργος Καλλιακμάνης, ο αντιδήμαρχος Αμφιλοχίας και γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Αιτωλοακαρνανίας, Κώστας Κοπίδης, ενώ παρόντες ήταν μεταξύ άλλων, οι αντιδήμαρχοι Αμφιλοχίας Κώστας Γαλάνης, Ειρήνη Φίλου, Δημήτρης Μπακαμήτσος, ο πρώην Δήμαρχος Μεσολογγίου Κώστας Λύρος, ο γιατρός και υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφιλοχίας Γρηγόρης Παπούλιας, η Ακριβή Κούκη, μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, ο Πάνος Καψάλης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Αγρινίου, καθώς και δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων, κ.α..

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η παρουσία περιφερειακών συμβούλων της παράταξης από τις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

Ο επικεφαλής της παράταξης, απηύθυνε θερμές ευχαριστίες για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης στον Περιφερειακό Σύμβουλο Χρήστο Κωστακόπουλο και στο στέλεχος της παράταξης και Γραμματέα της Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ Δήμου Αμφιλοχίας Τάσο Μπρέκο.

Επίσης, ευχαρίστησε τον χορηγό του δώρου του τυχερού του φλουριού, Ανδρέα Αγγελόπουλο, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου XENIOS CHALETS στην Κάτω Χώρα Ναυπακτίας.