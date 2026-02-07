Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 8 και τη Δευτέρα 9/2/2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟ ΗΛ. ΣΜΥΡΛΗ
ΕΤΩΝ 55

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ

ΕΤΩΝ 54

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΑΣ,

ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΝΑΣ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΖΑΧΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΤΩΝ 95

Κηδεύουμε την Κυριακή 8-2-26 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ ( χήρα ) ΠΕΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΡΗΓΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151

--------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 - 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ , ΣΩΤΗΡΙΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΛΑΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΟΝΗ, ΦΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΧΡΟΝΗ, ΚΟΣΜΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

-------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΟ

(ΕΤΩΝ 77)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------
ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
& ΩΡΑ 3:30 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπεγουλακίου

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΦΡΟΥΛΑ ΔΩΣΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΩΣΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-----------

