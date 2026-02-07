Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 8 και τη Δευτέρα 9/2/2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΤΡΟ ΗΛ. ΣΜΥΡΛΗ
ΕΤΩΝ 55
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11,30 π.μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr
------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ
ΕΤΩΝ 54
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΑΣ,
ΘΕΟΦΑΝΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΪΝΑΣ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΦΑΝΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΡΩΝΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΖΑΧΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΤΩΝ 95
Κηδεύουμε την Κυριακή 8-2-26 & ώρα 12.30 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σελλών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΥΘΥΜΙΑ ( χήρα ) ΠΕΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΩ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΡΗΓΑΣ & ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151
--------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΧΗΡΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 - 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ , ΣΩΤΗΡΙΟΣ , ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΛΑΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΟΝΗ, ΦΩΤΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΟΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΝΟΥΛΑ ΧΡΟΝΗ, ΚΟΣΜΑΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
-------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝ. ΓΡΑΜΜΕΝΟ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 11.00 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
---------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΕΟΦ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026
& ΩΡΑ 3:30 ΜΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Μπεγουλακίου
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΦΡΟΥΛΑ ΔΩΣΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
& ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΪΖΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΩΣΗΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
-----------
