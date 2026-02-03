Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2/2026 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΓΥΡΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΖΩΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ BERGSTROM, ΔΗΜΗΤΡΑ & FREDRIK MALM,
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: THEODOR, ISABELLA, THEODOR.
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΚΟΥΝΑ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΝΟ
ΕΤΩΝ 84
Κηδεύουμε την Τετάρτη 4-2-2026 και ώρα 11 π.μ.
από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Πενταλόφου Μεσολογγίου.
Η σύζυγος: Αθηνά
Τα παιδιά του: Ζωή, Κων/νος,
Μαγδαληνή και Ανδρέας
Τα εγγόνια του: Ιωάννα, Αθηνά
Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΤΡΟΥΛΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΉ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΕΛΦΗ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΤΩΝ 88
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 / 2 / 2026
ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ &ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
