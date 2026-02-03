Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5-2-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΗΜ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 82

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/2/2026 & ΩΡΑ 3 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΡΓΥΡΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΖΩΗ & ΑΝΔΡΕΑΣ BERGSTROM, ΔΗΜΗΤΡΑ & FREDRIK MALM,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: THEODOR, ISABELLA, THEODOR.

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
----
ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΚΟΥΝΑ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ,
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΑΝΟ
ΕΤΩΝ 84

Κηδεύουμε την Τετάρτη 4-2-2026 και ώρα 11 π.μ.
από τον Παλαιό Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Πενταλόφου Μεσολογγίου.

Η σύζυγος: Αθηνά

Τα παιδιά του: Ζωή, Κων/νος,
Μαγδαληνή και Ανδρέας

Τα εγγόνια του: Ιωάννα, Αθηνά

Οι ανιψιοί
Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 ΣΤΑΥΡΟ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΕΤΩΝ 87

 ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 11:30 Π.Μ

 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΤΡΟΥΛΑ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΥΡΙΑΚΉ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

ΜΑΡΙΑ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΑΔΕΛΦΗ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

 ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΑΡΓΥΡ. ΣΤΡΑΤΙΚΗ

ΕΤΩΝ 88

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 / 2 / 2026

ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ) ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:30 Μ.Μ

 ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΡΑΤΙΚΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ &ΣΟΦΙΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ

 ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΙΩΑΝΝΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------

