Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Κυριακή 1 Φεβρουαρίου2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΑΛΑΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΛΥΣΙΟΥ 6 & ΗΡΩΩΝ - ΑΝΩΘΕΝ ΚΕΤΧ
ΒΙΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 421
ΓΕΡΑΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΧ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 29
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 166 - ΖΑΪΜΗ
ΠΑΣΧΑΛΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 111 - ΣΤΑΣΗ ΨΑΧΟΥ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΝΑΚΑΡΗ 135
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΡΜΟΥ - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
02:00 - 08:30
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
8:00-21:00
ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22055
21:00-08:30
ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22595
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ - ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2615.502.642
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
09:00-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝ ΤΗΛ.: 2610-992.419
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΝΕΡΟΜΑΝΑΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΤΗΛ.: 2610-580147
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18 ΤΗΛ.: 26920-24.164
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
09:00-21:00
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467
