Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 29-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΜΑΡΚΟ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ

ΕΤΩΝ 73

Θανόντα, κηδεύουμε την Πέμπτη 29/1/2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κ. Συχαινών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΡΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΝΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΕΖΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΑΝΩ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΟΛΥΓΕΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ, ΜΑΡΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΛΑΤΤΑ

(ΕΤΩΝ 88)

Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 29/1/2026 & ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.

Τα παιδιά: Αγγελική & Κωνσταντίνος

Οι εγγονοί

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

-------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

ΕΤΩΝ 61

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΦΡΑΝΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας 

Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι 

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 

κιν 6932318103 

fax 2610 340871.

-----------

 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ χήρα ΜΕΓ. ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 90

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ.  ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΤΟΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΝΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ   Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΡΙΝΗ

ΕΤΩΝ 79

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΠΕΜΠΤΗ  29 - 1 - 2026  ΚΑΙ  ΩΡΑ  11.00 Π.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΟΥ  ΜΗΝΑ  ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  &  ΟΥΡΑΝΙΑ  ΤΣΙΡΙΝΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον   πολυαγαπημένο  μας

ΧΡΗΣΤΟ   ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   71

Κηδεύουμε την Πέμπτη 29-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου (Νεκροταφείο).

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΝΙΚΗ  ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΜΠΑ

Η  ΜΗΤΕΡΑ  ΤΟΥ:

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

 ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΗ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ        

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------

