Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 29-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΜΑΡΚΟ ΚΩΝ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΕΤΩΝ 73
Θανόντα, κηδεύουμε την Πέμπτη 29/1/2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννη & Αγ. Αποστόλων Ζαβλανίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Κ. Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΑΡΓΥΡΩ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΡΟΥΛΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΝΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΡΕΖΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΘΕΑΝΩ ΙΩΑΝΝΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΠΟΛΥΓΕΝΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΦΩΤΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΜΑΡΙΑ, ΑΣΗΜΙΝΑ, ΜΑΡΚΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΡΑΦΑΗΛΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ χήρα ΔΙΟΝ. ΛΑΤΤΑ
(ΕΤΩΝ 88)
Θανούσα κηδεύουμε την Πέμπτη 29/1/2026 & ώρα 10 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β’ Δημοτικού Κοιμητηρίου Λεύκας Πατρών.
Τα παιδιά: Αγγελική & Κωνσταντίνος
Οι εγγονοί
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΕΤΩΝ 61
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΙΟΝΥΣΙΑ (χήρα) ΑΛΕΞ. ΦΡΑΝΤΖΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871.
-----------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ χήρα ΜΕΓ. ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΙΒΑΝΑΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΤΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΝΑΚΗ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡΑ ΜΙΧ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΡΙΝΗ
ΕΤΩΝ 79
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29 - 1 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ Β΄ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΙΡΙΝΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 71
Κηδεύουμε την Πέμπτη 29-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου (Νεκροταφείο).
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΝΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΟΡΜΠΑ
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΩΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΗΝΕΛΟΠΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΙΣΣΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΗ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΛΕΑΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr