Το σποτ για την παράσταση «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγΚΕΣ- Στο Θέατρο Πάνθεον 5 - 9 Φεβρουαρίου

Δείτε το σποτ
Δημοσιεύτηκε το νέο σποτ της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγκΕΣ. Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου.
Πρόκειται για μια κωμωδία ρυθμού, μουσικής και συνεχούς μεταμόρφωσης, όπου οι ρόλοι αλλάζουν και το χιούμορ αναδεικνύεται μέσω κίνησης, λόγου και μουσικής.
Η σκηνοθετική ματιά της Βικτωρίας Αγγελοπούλου αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σκηνής, δημιουργώντας μια συλλογική θεατρική εμπειρία.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr