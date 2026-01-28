Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Το σποτ για την παράσταση «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγΚΕΣ- Στο Θέατρο Πάνθεον 5 - 9 Φεβρουαρίου

Δείτε το σποτ

Δημοσιεύτηκε το νέο σποτ της παράστασης «Μερικοί το προτιμούν… Ξανθό» από τις ΣΦήγκΕΣ. Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο «Πάνθεον» από 5 έως 9 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για μια κωμωδία ρυθμού, μουσικής και συνεχούς μεταμόρφωσης, όπου οι ρόλοι αλλάζουν και το χιούμορ αναδεικνύεται μέσω κίνησης, λόγου και μουσικής.

Η σκηνοθετική ματιά της Βικτωρίας Αγγελοπούλου αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες της σκηνής, δημιουργώντας μια συλλογική θεατρική εμπειρία.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΣΦήγΚΕΣ

Culture