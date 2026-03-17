«Μια (?) Γυναίκα Μόνη» επιστρέφει στο Λιθογραφείον για νέο κύκλο παραστάσεων

Η Θ.Ο.Ε.Π.Π. παρουσιάζει το έργο της Φράνκα Ράμε σε σκηνοθεσία Αναστασίας Ντρίζη, εστιάζοντας στη γυναικεία εμπειρία και τις πολλαπλές μορφές βίας
Μετά την πρώτη εβδομάδα παραστάσεων (6, 7 & 8, Μαρτίου) με το κοινό να αγκαλιάζει την νέα παραγωγή της ομάδας, η Θ.Ο.Ε.Π.Π. ξεκινά ένα νέο τριήμερο παραστάσεων από την Παρασκευή 20 Μαρτίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στον ιδιαίτερο χώρο του θεάτρου «Λιθογραφείον» (Μαίζωνος 172Β) με την νέα της παραγωγή «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» σε σκηνοθεσία Αναστασίας Ντρίζη, επιλέγοντας αυτή την φορά η ομάδα να κάνει μία σπουδή επί σκηνής ένα κείμενο της Φράνκα Ράμε.
Δεν είναι ένα έργο που έχει σκοπό να καταδικάσει τους άνδρες ή να αναγάγει τις γυναίκες σε ηρωίδες. Δίνει όμως φωνή σε όλες ΕΜΑΣ και στον κάθε ρόλο που μας έχουν αναθέσει από την γέννησή μας ακόμη…. Βιώνοντας οποιαδήποτε μορφή βίας, (σωματική, ψυχολογική, λεκτική, νοητική) είμαστε προγραμματισμένες να ανεχόμαστε, να δικαιολογούμε και να αγαπάμε με οποιοδήποτε κόστος.
Μέσα από ποιο δρόμο λυτρωνόμαστε άραγε;»
Επί σκηνής κατ' αλφαβητική σειρά:
Μάσιγκα Αδαμοπούλου
Μαριετίνα Βαρβαρίγου
Αγγελική Κολυπέρα
Σοφία Παπαδοπούλου
Γεωργία Τζιώρα
Τατιάνα Τσάλεζα
Επεξεργασία κειμένου-Σκηνοθεσία: Αναστασία Ντρίζη
Βοηθός σκηνοθέτη: Χρήστος Αβραντινής
Μουσική-Ηχητικά-Trailer: D Max
Σχεδιασμός & Χειρισμός Φωτισμού: Χρήστος Σταθόπουλος
Φωτογραφίες παράστασης-Επιμέλεια αφίσας: Κική Κατσίγιαννη
Βοηθοί Παραγωγής: Μαρία Κωσταβασίλη, Αρχοντούλα Κουτσολιάκου
Σκηνικά-κουστούμια: Παραγωγή Θ.Ο.Ε.Π.Π.
Θέατρο ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Μαίζωνος 172Β,
Τηλ κρατήσεων: 6978 254 591
Ημερομηνίες παραστάσεων 6-7-8, 20-21- 22, 27-28-29 Μαρτίου 2026
Ώρες Παραστάσεων: Παρασκευή και Σάββατο 21.15 Κυριακή 20.00
Η Θ.Ο.Ε.Π.Π. ευχαριστεί θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και τους χορηγούς που την στήριξαν για να πραγματοποιηθεί και αυτή η παράσταση.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς επικοινωνίας: UpFm, IONIAN TV, ΡΑΔΙΟ Γ 94 FM, MAX 93,4 FM
Καθώς και τις επιχειρήσεις: Rio Tech, Αποθήκη Κωσταρά, Patras Catering, Premium Hair Salon, Green Works – Φυτώρια, Οπτικά Teoin για την ευγενική χορηγία τους.
Εισιτήρια στην είσοδο του θεάτρου:
Γενική είσοδος 12.00 e
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΑΝΕΡΓΟΙ
ΑΜΕΑ
ΑΝΩ ΤΩΝ 65 και
ομάδες άνω των 8 ΑΤΟΜΩΝ 10.00 e
Οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών που έχουν ατέλεια εισέρχονται δωρεάν αφού προηγουμένως έχουν κάνει υποχρεωτικά κράτηση
