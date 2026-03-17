«Μια (?) Γυναίκα Μόνη» επιστρέφει στο Λιθογραφείον για νέο κύκλο παραστάσεων

Μετά την πρώτη εβδομάδα παραστάσεων (6, 7 & 8, Μαρτίου) με το κοινό να αγκαλιάζει την νέα παραγωγή της ομάδας, η Θ.Ο.Ε.Π.Π. ξεκινά ένα νέο τριήμερο παραστάσεων από την Παρασκευή 20 Μαρτίου έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 στον ιδιαίτερο χώρο του θεάτρου «Λιθογραφείον» (Μαίζωνος 172Β) με την νέα της παραγωγή «ΜΙΑ (?) ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ» σε σκηνοθεσία Αναστασίας Ντρίζη, επιλέγοντας αυτή την φορά η ομάδα να κάνει μία σπουδή επί σκηνής ένα κείμενο της Φράνκα Ράμε.

Δεν είναι ένα έργο που έχει σκοπό να καταδικάσει τους άνδρες ή να αναγάγει τις γυναίκες σε ηρωίδες. Δίνει όμως φωνή σε όλες ΕΜΑΣ και στον κάθε ρόλο που μας έχουν αναθέσει από την γέννησή μας ακόμη…. Βιώνοντας οποιαδήποτε μορφή βίας, (σωματική, ψυχολογική, λεκτική, νοητική) είμαστε προγραμματισμένες να ανεχόμαστε, να δικαιολογούμε και να αγαπάμε με οποιοδήποτε κόστος.

Μέσα από ποιο δρόμο λυτρωνόμαστε άραγε;»