Μουσικοθεατρική παράσταση: «Η Πρώτη Συχνότητα μάς Ενώνει» στις Γραμμές Τέχνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει και αναθέτει στην ΚΟΙΝΣΕΠ, Βήματα Ελευθερίας, την παραγωγή μουσικοθεατρικής παράστασης με θέμα το ραδιόφωνο.

Η ραδιοφωνική παραγωγός, Ελευθερία Στεργιοπούλου, σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Πατρών παρουσιάζουν το θεατρικό έργο: «Η Πρώτη Συχνότητα μάς Ενώνει» σε σκηνοθεσία και κείμενα της Αθηνάς Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου, στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271- έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα).

Τα κείμενα συνομιλούν με τους στίχους των τραγουδιών και των ποιημάτων η βία -ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, Ανοιξιάτικο βραδάκι -ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, Οι εχθροί της Άνοιξης-ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ και Αγάπη-ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ.

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα λειτουργεί Έκθεση Ραδιοφώνου του συλλέκτη, κ. Γιάννη Λύρα, στο φουαγιέ του θεάτρου.

Σιγά, σιγά το ραδιόφωνο φωτίζεται.

Δίπλα του, ένα μικρόφωνο.

Πάνω του κρεμασμένα ακουστικά.

Το κόκκινο φως ανάβει.

«Καλησπέρα σας…Είμαστε Ζωντανά»

Η φωνή απλώνεται στη σκηνή σαν κύμα.

Δεν φαίνεται, μα αγγίζει τα πάντα.

Ακουμπά τα καθίσματα, γλιστρά στις σκιές,

Φτάνει ως την τελευταία σειρά.

Κείμενα-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου

Στο Μικρόφωνο: Ελευθερία Στεργιοπούλου

Στους Ήχους: Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής Πατρών

Επί σκηνής: Κρίστη Δούβρη, Ευαγγελία Κόρδα, Αγγελική Λινάρδου, Χρύσα Μανουσίου, Μαρία Ματσαμάκη, Ιάσονας Πανέτας Φελούρης, Βασιλική Σιατερλή.

Κωστής Παναγόπουλος(τραγούδι & κιθάρα), Σπύρος Πλακογιαννάκης και Βασιλική Σιατερλή (τραγούδι)

Βοηθός Θεατρικού Εργαστηρίου Πολυφωνικής: Ιωάννα Ξάνθη

Η 1η παράσταση: 1 Απριλίου 2026, ώρα 21:00, με ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Οι επόμενες δύο παραστάσεις, Παρασκευή 3 και Κυριακή 5 Απριλίου 2026, ώρα 21:00 με εισιτήρια:

Προπώληση 8€, Ομαδικό (άνω των 10 ατόμων) 7€ μέσω https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-proti-syxnotita-mas-enonei/

Στο ταμείο του θεάτρου 10€.

Κρατήσεις: 69467685 85 και 6972661333