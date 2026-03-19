Πάτρα: Τιμάται η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στο Πολύεδρο

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης που εορτάζεται 21 Μαρτίου, στο Πολύεδρο στην Κανακάρη 147 στην Πάτρα, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, η εβδομάδα ποίησης ολοκληρώνεται με αναγνώσεις.

Ποιητές και φίλοι της ποίησης διαβάζουν ένα αγαπημένο τους ποίημα. Συνοδεύει μουσικά ο κιθαρίστας Δημήτρης Μακρής.

Μεταξύ άλλων θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Βούλτσος Διονύσης και Καλατζοπούλου Ελένη και οι ποιητές και ποιήτριες Αγγελακοπούλου Αγγελική, Βρεττός Σπύρος, Γαλάνη Μάρω, Δαλαμήτρου Μαρία, Ελευθερίου Σοφία, Ζαρκάδης Γιάννης, Καχριμάνης Ανδρέας, Λάζαρης Ανδρέας, Νικολοπούλου Γεωργία, Σιγαλού Ελένη, Σιδηρά Μαίρη, Τσαρδάκας Τηλέμαχος, Χρυσάφη Ανδρονίκη.

Παράλληλα, στον χώρο του Πολύεδρου θα υπάρχει & Έκθεση βιβλίων ποίησης, Έκθεση φωτογραφίας «Οι ποιητές στο Πολύεδρο» και η Ενότητα «45 χρόνια Ποίησης – Οι ποιητές και το έργο τους που έχουν παρουσιαστεί στο Πολύεδρο».

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης καθιερώθηκε στις 21 Μαρτίου από την UNESCO το 1999, μετά από ελληνική πρωτοβουλία. Εμπνευστής ήταν ο ποιητής Μιχάλης Μήτρας, ο οποίος πρότεινε στην Εταιρεία Συγγραφέων το 1997 να εορτάζεται η ποίηση, με τον Βασίλη Βασιλικό να εισηγείται την καθιέρωσή της στην UNESCO το 1998.

Το Πολύεδρο κάθε χρόνο με αφορμή τη συγκεκριμένη Ημέρα, δίνει φωνή στον ποιητικό λόγο, μέσα από αναγνώσεις των συμμετεχόντων, αναδεικνύοντας την ποίηση ως ζωντανό μέσο επικοινωνίας και ουσιαστικής σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων. Παράλληλα, διοργανώνει την Εβδομάδα Ποίησης, με καθημερινές ποιητικές δράσεις και αναφορές, συμβάλλοντας ενεργά στην καλλιέργεια της εξοικείωσης με την ποιητική έκφραση και τη δύναμη του λόγου.

Να προσθέσουμε πως την Παρασκευή 20/3, δίνεται βήμα στις γυναίκες ποιήτριες που ζουν στην πόλη της Πάτρας, να διαβάσουν σε μια ανοικτή εκδήλωση, ποίησή τους, στο Πολύεδρο, 1 το μεσημέρι.

Το πρωινό του Σαββάτου, 10:30 με 12:30, στην εκπαιδευτική δράση για παιδιά, «Με έμπνευση την ποίηση…» διαβάζουμε ποίηση με τους μικρούς μας φίλους και ταξιδεύουμε τη σκέψη «έξω από το κουτί» με εικόνες και έννοιες που προσφέρουν διέξοδο και έκφραση των συναισθημάτων.

Στη φετινή διοργάνωση, ξεχωριστό ήταν το συγκινητικό αφιέρωμα στον Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη (τιμήθηκε με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1979), που έγινε την Τετάρτη 18 Μαρτίου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Περιοχής Πατρών, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό του.

Ο Οδυσσέας Ελύτης είχε γεννηθεί στις 2 Νοεμβρίου 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης και απεβίωσε στις 18 Μαρτίου 1996 σε ηλικία 84 ετών στην Αθήνα.