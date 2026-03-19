Απονομή Όσκαρ 2026: Ποιους ξέχασε η Ακαδημία στο φετινό «In Memoriam»

Με μεγάλη διάρκεια και πιο έντονο συναισθηματικό τόνο παρουσιάστηκε φέτος το αφιέρωμα “In Memoriam” των Όσκαρ, επιχειρώντας να αποτυπώσει τις σημαντικές απώλειες της χρονιάς στον χώρο του θεάματος.

Ανάμεσα στις προσωπικότητες που τιμήθηκαν, ξεχώρισαν ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Νταϊάν Κίτον και ο ηθοποιός Ρομπ Ράινερ.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν αναμφίβολα η εμφάνιση της 84χρονης πλέον Μπάρμπρα Στρέιζαντ, η οποία ερμήνευσε το νοσταλγικό κομμάτι «The Way We Were», από την ομώνυμη ταινία του Σίντνεϊ Πόλακ στην οποία είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Παράλληλα, γνωστοί ηθοποιοί όπως ο Κίφερ Σάδερλαντ, ο Μπίλι Κρίσταλ, η Μεγκ Ράιαν, κ.α. εμφανίστηκαν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ενώ η Νταϊάν Κίτον τιμήθηκε σε εκτενέστερο αφιέρωμα με παρουσιάστρια την ηθοποιό Ρέιτσελ ΜακΑνταμς, που είχε παίξει την κόρη της στην ταινία «Η Οικογένεια Στόουν».

Ωστόσο, παρά τη διεύρυνση φέτος της ενότητας «In Memoriam», δεν έλειψαν & τα παράπονα και οι αντιδράσεις για τις απουσίες με πιο τρανταχτή, κάτι που επισημάνθηκε και από τις Ελληνικές εφημερίδες όπως "Η Καθημερινή", της μεγάλης Γαλλίδας σταρ, της αλησμόνητης Μπε Μπε, της Μπριζίτ Μπαρντό που έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου 2025 στα 91 της χρόνια.

Από την τηλεοπτική μετάδοση των φετινών βραβείων Όσκαρ και το «In Memoriam» έμειναν εκτός ονόματα όπως ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ που απεβίωσε στα 49 του μόλις χρόνια στις 11/2/2026, ο Έρικ Ντέιν που έσβησε στα 53 του χρόνια στις 19/2/2026, και οι Μάλκολμ-Τζαμάλ Γουόρνερ, Ρόμπερτ Καραντάιν, Τζουν Λόκχαρτ, ο Μπαντ Κορτ του «Χάρολντ και Μοντ» και όπως προείπαμε, η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία είναι γεγονός πως ήταν δεν είχε κάνει καριέρα στο Χόλιγουντ αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι καθώς υπήρξε ένα σύμβολο του ευρωπαικού κινηματογράφου για δεκαετίες.

Στην ανάρτηση του flix.gr, διαβάσαμε πως αρκετές ακόμη προσωπικότητες του θεάματος που έφυγαν από τη ζωή το περασμένο διάστημα αναφέρθηκαν μόνο στην επίσημη ιστοσελίδα της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών τεχνών και επιστημών και όχι στο τηλεοπτικό αφιέρωμα, όπως οι Τζορτζ Γουέντ, Τζούλιαν ΜακΜάχον, Τζέιμς Ράνσον, Ντανιέλ Σπένσερ, η Λορέτα Σουίτ και ο Ντιμόντ Γουίλσον.

Αν και ορισμένοι από τους απόντες ήταν περισσότερο γνωστοί για την τηλεοπτική τους πορεία, οι περισσότεροι είχαν αξιόλογη παρουσία και στον κινηματογράφο, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις του κοινού.

Δεν είναι η 1η φορά που το ξεχωριστό αυτό και πάντα συγκινησιακά φορτισμένο αφιέρωμα, το «In Memoriam» προκαλεί συζητήσεις. Και την προηγούμενη χρονιά, θεατές είχαν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για την απουσία της Μισέλ Τράχτενμπεργκ, ενώ εκτός είχαν μείνει και οι Τόνι Τοντ, Τσανς Περντόμο, ο Γάλλος σούπερ σταρ Αλέν Ντελόν, η Ολίβια Χάσεϊ και ο δημιουργός ντοκιμαντέρ Μόργκαν Σπέρλοκ.

Και για να θυμηθούμε και τα δικά μας, από παλαιότερο In Memoriam των Όσκαρ είχε μείνει εκτός και ο σπουδαίος Έλληνας σκηνοθέτης Θόδωρος Αγγελόπουλος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στις 24 Ιανουαρίου 2012.