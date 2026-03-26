Χάρις Αλεξίου για την περίοδο που «έχασε» τη φωνή της: Γάλλος γιατρός μου είπε ότι είναι ψυχολογικό

Σε Γάλλο γιατρό πήγε η Χάρις Αλεξίου την περίοδο που ένιωσε πως «έχασε» τη φωνή της, με εκείνον να της αναφέρει πως ήταν ψυχολογικό το πρόβλημα, καθώς «είχε τις χορδές μίας 18χρονης».

Η ερμηνεύτρια μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Τετάρτη 25 Μαρτίου δήλωσε πως και η Δήμητρα Γαλάνη, όταν της είπε πως δεν θα τραγουδούσε ξανά διότι αισθανόταν πως η φωνή της δεν υπάκουε, της είχε πει και εκείνη πως πιθανότατα ήταν ψυχολογικό το θέμα. Στην ίδια συνέντευξη, η Χάρις Αλεξίου εξήγησε πως ποτέ δεν ονειρεύτηκε όλα όσα έζησε, ωστόσο στάθηκε πολύ τυχερή και στην επαγγελματική της πορεία αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για την περίοδο που «έχασε» τη φωνή της, η Χάρις Αλεξίου είπε χαρακτηριστικά: «Όταν σταμάτησα να τραγουδάω, η Δήμητρα Γαλάνη μου είπε κάτι φοβερό. Είπα "δεν θα ξανατραγουδήσω, η φωνή μου δεν με ακούει" και μου λέει "α ρε φύγε από εδώ, ψυχολογικό είναι, δεν θες κι γι’ αυτό". Πάω σε έναν Γάλλο γιατρό, μου λέει “εγώ δεν βλέπω τίποτα στον λαιμό σας, έχετε τις χορδές μιας 18χρονης, μήπως είναι ψυχολογικό;”. Λέω “καλέ εμείς επειδή ήμασταν γεμάτες ψυχολογικά τραγουδούσαμε τόσο καλά, τώρα θα μου πεις εσύ ότι έχω ψυχολογικά; Εγώ με αυτά μεγάλωσα; Ξέρετε κανέναν τραγουδιστή που να είναι με τα καλά του;"».

