Βασίλης Καλλίδης: «Έχασα περίπου 13 κιλά, άρχισα πλέον να με αγαπάω»

Ο Βασίλης Καλλίδης υποδέχτηκε την κάμερα της εκπομπής Happy Day στο σπίτι του στο κέντρο της Αθήνας για μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Ο γνωστός σεφ μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή του, αποκαλύπτοντας πως έχασε αρκετά κιλά, εξηγώντας παράλληλα τι τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση.

Αρχικά, ο γνωστός σεφ απάντησε με χιούμορ σε σχετική παρατήρηση: «Έκανα lifting, ήμουν στο Los Angeles, έκανα ενέσιμα, fillers, πλάκα κάνω. Δεν έχω κάνει τίποτα. Απλώς έχασα γύρω στα 12 με 13 κιλά περίπου».

Όπως εξήγησε, η αλλαγή αυτή ήρθε μέσα από μια διαφορετική στάση ζωής: «Γιατί είναι μια ηλικία που αποφάσισα ν’ αγαπάω πλέον τον εαυτό μου και να τον προσέχω.

Παλαιότερα δούλευα πολύ, δεν μ’ ένοιαζε τι έτρωγα, έμπαινα έβγαινα στο σπίτι, άλλαζα, έφευγα, έτρεχα από εδώ και από εκεί».