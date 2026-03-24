Παιχνίδια εκδίκησης: Από την προδοσία του Άγη, η Μάγια φτάνει στα όριά της

Η Χρύσα βρίσκει την ευκαιρία να εκμαιεύσει πληροφορίες από την Αφροδίτη
Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» έρχονται επιστρέφουν την Τετάρτη (25.03.2026) στις 22:30, στον ΑΝΤ1, με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.
Παιχνίδια εκδίκησης – Τετάρτη 25 Μαρτίου
Επεισόδιο 78ο: Η προσπάθεια του Άγη να συμμαχήσει με τον Στέφανο αποβαίνει άκαρπη και ο Άγης στρέφει το βλέμμα του αλλού. Η Χρύσα βρίσκει την ευκαιρία να εκμαιεύσει πληροφορίες από την Αφροδίτη και διαπιστώνει ότι κάποια πράγματα τα έχει μάθει διαφορετικά από τον Μάνο. Παράλληλα, η Μαρίνα φοβάται πως ο Άγης στρέφει τον Κωστή εναντίον της. Η Μάγια καθυστερεί πολύ στην απόφασή της να προχωρήσει με το διαζύγιο και δέχεται επιρροή από τη Ντόρα, που προωθεί τα συμφέροντα του Άγη. Η Βάνα καταλογίζει ευθύνες στον εαυτό της που δεν μπόρεσε να προστατέψει τη Μάγια από τον Άγη όσο ήταν ακόμα καιρός, ενώ ο Άγης κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια να μιλήσει ξανά στη Μάγια. Η Μάγια, πληγωμένη και κουρασμένη από τη συμπεριφορά του, δεν αρνείται να τον ακούσει, όμως δυσκολεύεται πολύ να πιστέψει όσα της λέει.
