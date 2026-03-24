Η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα κατηγορεί για κακοποίηση τον εν διαστάσει σύζυγό της

Για κακοποίηση και εκβιασμό κατηγορεί η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα τον εν διαστάσει σύζυγό της και πατέρα του παιδιού της, τον Αρμένιο επιχειρηματία Αράμ Οχανιάν.

Τέσσερα χρόνια μετά τον χωρισμό τους, με το διαζύγιό τους να μην έχει ακόμη εκδοθεί, το μοντέλο, προχώρησε σε καταγγελίες μέσα από τα social media, ανακοινώνοντας την ίδια στιγμή πως θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Η Σκλεναρίκοβα έκανε λόγο για «συνεχείς πιέσεις» και επαναλαμβανόμενες απόπειρες αποσταθεροποίησης από τον εν διαστάσει σύζυγό της, με τον οποίο τυπικά εξακολουθεί να είναι παντρεμένη εδώ και περίπου 12 χρόνια. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, η κόρη του πρώην ζευγαριού έχει μετατραπεί σε «εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων».

Όπως ανέφερε στο Instagram: «Εδώ και χρόνια, αντιμετωπίζω αδιάκοπες πιέσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες αποσταθεροποίησης από τον πατέρα της κόρης μου. Η Nίνα έχει μετατραπεί σε εργαλείο και αντικείμενο εκβιασμού και διαπραγματεύσεων τόσο παράλογων όσο και ανυπόφορων από εκείνον που παραμένει σύζυγός μου. Για μεγάλο διάστημα επέλεξα να μην απαντώ, να χαμογελώ διακριτικά και να διατηρώ τη σιωπή μου, προκειμένου να προστατεύσω το παιδί μου και να διαφυλάξω ό,τι θα έπρεπε να μένει εκτός δημόσιας σφαίρας. Ήλπιζα ότι ο χρόνος, η απόσταση και η λογική θα κατεύναζαν την κατάσταση».