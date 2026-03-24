Κωνσταντίνος Αργυρός: Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο της Κύπρου λίγες ώρες πριν την εμφάνισή του

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές στο νυχτερινό κέντρο της Λευκωσίας, με τις Αρχές να προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών και να διαπιστώσουν τα αίτια της επίθεσης.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός επρόκειτο να εμφανιστεί το βράδυ της Τρίτης (24-03-2026) στο συγκεκριμένο κατάστημα και πλέον μένει να φανεί, αν αυτή η εμφάνιση θα ματαιωθεί.

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα. Ο δράστης ή οι δράστες φαίνεται να τοποθέτησαν και να πυροδότησαν με πυροκροτητή τον εκρηκτικό μηχανισμό υψηλής ισχύος στην είσοδο του γνωστού κέντρου δεξιώσεων στην Λευκωσία. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ενημερώθηκε για τα όσα έγιναν και πλέον βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με την Κύπρια δημοσιογράφο, Ελένη Φανάρη που μίλησε στην εκπομπή «Happy Day», από την ισχυρή έκρηξη στο κατάστημα της Λευκωσίας, δημιουργήθηκε οστικό κύμα που θρυμμάτισε τη γυάλινη πρόσοψή του, ενώ στο σημείο έφτασαν αμέσως άνθρωποι της ασφάλειας και πυροτεχνουργοί.

Στην κατάθεσή του ο ιδιοκτήτης ανέφερε πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, οπότε δεν υποψιάζεται κάποιον, ωστόσο οι έρευνες στρέφονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Οι Αρχές εστιάζουν σε πιθανή επαγγελματική αντιζηλία λόγω της αποψινής εκδήλωσης.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του. Για να συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να δοθεί το «πράσινο φως» από τις κυπριακές Αρχές που τρέχουν τις έρευνες.

Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανακοίνωσε την άφιξη του στην Κύπρο και μέσα από τις αναρτήσεις του έδειξε το ξενοδοχείο του ενόψει της εκδήλωσης στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο.