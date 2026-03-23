Τι τηλεθέαση έκανε ο Θανάσης Πάτρας στην πρεμιέρα του στην prime time;

Τι έδειξαν τα νούμερα
Πρεμιέρα στην prime time της Κυριακής έκανε χθες, 22 Μαρτίου, ο Θανάσης Πάτρας στο Open, μαζί με τους συνεργάτες του, Άννα Ζηρδέλη και Γιώργο Κρικοριάν.
Στο πλαίσιο των αλλαγών που πραγματοποίησε το Open στο πρόγραμμά του, ο Θανάσης Πάτρας μετακινήθηκε στην βραδινή ζώνη της Κυριακής, ενώ στη θέση του πέρασε το Real View.
Η εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» έδωσε χθες την πρώτη της μάχη για τα νούμερα τηλεθέασης, έχοντας απέναντί της το Survivor, το «Τελευταίο νησί» και τον Εκατομμυριούχο.
Ο Θανάσης Πάτρας, λοιπόν, σημείωσε μέσο όρο 3,7% στο δυναμικό κοινό και 4,7% στο γενικό σύνολο.
Η τηλεθέαση αναλυτικά…
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
Survivor – 10,2%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 8,8%
Ψυχαγωγία κυριακάτικα – 3,7%
Το τελευταίο νησί – 3,6%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Survivor – 13,3%
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – 12,5%
Ψυχαγωγία κυριακάτικα – 4,7%
Το τελευταίο νησί – 4,1%
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων και είναι ενδεικτικά. Η αναλυτική αναφορά τηλεθέασης με τα ακριβή στοιχεία για όλα τα προγράμματα σε όλα τα κοινά, όπως και έρευνες αγοράς, είναι διαθέσιμα μόνο στην εταιρεία μετρήσεων Nielsen.
πηγή zappit.gr
