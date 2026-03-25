Η Γη της ελιάς- spoiler: Η Ασπασία μεταφέρεται λιπόθυμη στο νοσοκομείο κι η δίκη διακόπτεται

Καταιγιστικές εξελίξεις, αποκαλύψεις και ανατροπές φέρνουν τα πάνω κάτω στη «Η Γη της ελιάς». Δείτε τι θα παρακολουθήσουμε στα επεισόδια της Τετάρτης 25 και Πέμπτης 26 Μαρτίου, στις 23:00.

Η Γη της ελιάς – Τετάρτη 25 Μαρτίου

Επεισόδιο 100ο: Η Ασπασία μεταφέρεται λιπόθυμη στο νοσοκομείο κι η δίκη διακόπτεται. Η Αριάδνη είναι απόλυτη και σκληρή απέναντι στην Ισμήνη και δεν την αφήνει να αγκαλιάσει το μωρό. Ο Λυκούργος προσπαθεί να εξηγήσει στην κόρη του την κατάσταση και να την αποφορτίσει. Η Αλεξάνδρα, σοκαρισμένη, αναγνωρίζει τον Ορέστη στο νεκροτομείο και μετά ζητά εξηγήσεις από τη Μαρουσώ για τις συνθήκες του θανάτου του, αλλά δεν παίρνει καμία απάντηση. Τα παιδιά της τής συμπαραστέκονται, ειδικά η Χριστιάνα που δεν έχει σταματήσει να υποκρίνεται. Στο μεταξύ, η Βασιλική έχει μαραζώσει χωρίς τον Στέφανο, ο οποίος τηλεφωνεί στη Μαλένα και δεν ζητά να μιλήσει στη γυναίκα του. Ο Αντώνης κλείνει μια συνάντηση ανάμεσα στη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ κι εκεί ανακοινώνουν στην πρώτη ότι θα την αναβαθμίσουν στην οργάνωση. Η Κούλα δίνει προκαταβολή 5.000 ευρώ στη Χρυσούλα προκειμένου να πάει στο δικαστήριο και να παραδεχτεί ότι είπε ψέματα στην πρώτη της κατάθεση. Η Ισμήνη βρίσκεται έξω από τον θάλαμο των θερμοκοιτίδων και καταφέρνει να πείσει τον Κουράκο να την αφήσει να πάρει το μωρό αγκαλιά, όταν ξαφνικά φτάνει η Αριάδνη. Ο Μιχάλης στέλνει κατά λάθος μια «τολμηρή» φωτογραφία στην Αθηνά κι ο Τζον γίνεται έξαλλος.

Η Γη της ελιάς – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Επεισόδιο 101ο: H γυμνή φωτογραφία του Μιχάλη στο κινητό της Αθηνάς βγάζει τον Τζον εκτός ελέγχου και οι δύο άντρες πιάνονται στα χέρια. Η Αριάδνη πηγαίνει δώρα στην Ισμήνη, δείχνοντας καλή θέληση, όμως η Ισμήνη δεν «τσιμπάει». Η Αλεξάνδρα μαθαίνει για το ειδύλλιο του Μανώλη με την Αμαλία και η αντίδρασή της τον αφήνει άφωνο. Μια καινούρια συμμαχία γεννιέται όταν η Μαρουσώ παραδίδει στον Αντώνη και τη Χριστιάνα το μοναδικό αντίγραφο από το υλικό των καμερών. Στο καφενείο, ο Νίκος (Στέλιος Μοίρας), ο γιατρός, βρίσκει την Αριάδνη μόνη της και της κάνει ένα άγαρμπο φλερτ, φέρνοντάς τη σε δύσκολη θέση. Η Ερωφίλη παραδέχεται στον Μανώλη τα συναισθήματά της για τον Στάθη κι ο αδελφός της την παροτρύνει να μιλήσει απευθείας στον Στάθη. Η Βασιλική σχεδιάζει κάτι που θα δοκιμάσει τη σχέση της με τον Στέφανο και ζητά τη βοήθεια της Μαλένας. Στο μεταξύ, η Ισμήνη, αποφασισμένη κι ανεξέλεγκτη, χρηματίζει μια νοσηλεύτρια, μπαίνει στον χώρο με τις θερμοκοιτίδες και είναι έτοιμη να αρπάξει το μωρό.