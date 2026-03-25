Λευτέρης Σουλτάτος: «Δεν αναγνώρισα τη Βάσω Λασκαράκη, εγώ βλέπω σπάνια τηλεόραση»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για τη σχέση του με τη Βάσω Λασκαράκη, για το ισχαιμικό επεισόδιο που είχε υποστεί στο παρελθόν, αλλά και για το πώς η δημοσιότητα επηρέασε τη ζωή του
Ο Λευτέρης Σουλτάτος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The 2night Show, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, όπου συνομίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για τη σχέση του με τη Βάσω Λασκαράκη, για το ισχαιμικό επεισόδιο που είχε υποστεί στο παρελθόν, αλλά και για το πώς η δημοσιότητα επηρέασε τη ζωή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον δεσμό που έχει αναπτύξει με τα δύο παιδιά του, ηλικίας 15 και 8 ετών.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και παραμένει μαζί μέχρι σήμερα. Ο γνωστός σεφ εξομολογήθηκε ότι στην αρχή της σχέσης τους δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη μεγάλη έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, καθώς είχαν απασχολήσει ακόμη και τα πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου προσαρμόστηκε στη δημοσιότητα και πλέον δεν τον επηρεάζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των media.
Αναφορικά με την αρχική τους γνωριμία σε έναν φούρνο, ο γνωστός σεφ είπε πως «Δεν αναγνώρισα τη Βάσω, εγώ βλέπω σπάνια τηλεόραση. Είχα πάει να πάρω έναν καφέ, την είδα και απλά συστηθήκαμε. Είχαμε μια επικοινωνία αλλά όχι σταθερή. Μετά από 1,5 χρόνο που βγήκαμε ένα βράδυ, με κοιτούσε κάπως περίεργα και είπα: “Λες;”. Δεν ήμουν έτοιμος ψυχολογικά για σχέση. Μετά το διαζύγιο θες να μείνεις και λίγο μόνος σου, δε θες να πας κατευθείαν στην επόμενη σχέση. Ήθελα να περάσει λίγος καιρός. Είχα χωρίσει περίπου ένα χρόνο και λίγο παραπάνω. Στην αρχή δεν το έβαζα στο μυαλό μου αλλά μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ως άνθρωπος. Θα ήθελα να την έχω φίλη μου αλλά εκείνο το βράδυ με κοιτούσε κάπως περίεργα και λίγο το ποτό, λίγο η μουσική…».
Μιλώντας για το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, ο Λευτέρης Σουλτάτος σημείωσε ότι «Πέρασα ισχαιμικό επεισόδιο. Έρχεται από άγχος, στρες. Θα μπορούσε να ήταν μοιραίο. Άλλαξα πολλά στον τρόπο ζωής μου. Και την επαγγελματική και την προσωπική μου ζωή. Πριν δε σταματούσα να δουλεύω, δούλευα 23 ώρες τη μέρα, τώρα δε θα δουλέψω έτσι. Αγχωνόμουν πολύ».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr