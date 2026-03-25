Λευτέρης Σουλτάτος: «Δεν αναγνώρισα τη Βάσω Λασκαράκη, εγώ βλέπω σπάνια τηλεόραση»

Ο Λευτέρης Σουλτάτος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή The 2night Show, στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Μαρτίου 2026, όπου συνομίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, μίλησε για τη σχέση του με τη Βάσω Λασκαράκη, για το ισχαιμικό επεισόδιο που είχε υποστεί στο παρελθόν, αλλά και για το πώς η δημοσιότητα επηρέασε τη ζωή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον δεσμό που έχει αναπτύξει με τα δύο παιδιά του, ηλικίας 15 και 8 ετών.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2019 και παραμένει μαζί μέχρι σήμερα. Ο γνωστός σεφ εξομολογήθηκε ότι στην αρχή της σχέσης τους δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη μεγάλη έκθεση στα μέσα ενημέρωσης, καθώς είχαν απασχολήσει ακόμη και τα πρωτοσέλιδα. Ωστόσο, με το πέρασμα του χρόνου προσαρμόστηκε στη δημοσιότητα και πλέον δεν τον επηρεάζει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των media.