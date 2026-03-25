Ακύλας: Γύρισα από τη Φινλανδία άρρωστος

Ο Ακύλας επέστρεψε από τη Φινλανδία αντιμετωπίζοντας πρόβλημα υγείας, καθώς έχει πυώδη αμυγδαλίτιδα και πυρετό. Ο τραγουδιστής βρισκόταν εκεί για την προώθηση του τραγουδιού του για τη Eurovision 2026.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στο αεροδρόμιο, την Τετάρτη 25 Μαρτίου, εξήγησε πως η κατάστασή του δεν του επέτρεψε να παραμείνει και να συνομιλήσει με τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.

Όπως είπε, έπρεπε να του χορηγηθεί άμεσα αντιβίωση λόγω πυώδους αμυγδαλίτιδας, προσθέτοντας ότι χρειαζόταν ξεκούραση: «Είμαι με αμυγδαλίτιδα πυώδη. Περάσαμε πολύ ωραία στην Φιλανδία. Είμαι άρρωστος σήμερα, είμαι με πυρετό. Πρέπει να πάρω αντιβίωση άμεσα. Με συγχωρείτε. Ήταν πάρα πολύ όμορφη η Φινλανδία. Δεν είχα ιδέα, δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Αυτό παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ, χίλια συγγνώμη. Χρειάζομαι ξεκούραση. Συγγνώμη παιδιά».