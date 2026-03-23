Γιώργος Τσαγκαράκης: Η ανακοίνωση του STAR για την παρουσία του στο «Cash or Trash»

Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ο Γιώργος Τσαγκαράκης τα τελευταία 24ωρα, ύστερα από τη σύλληψη του για κατοχή πλαστών έργων τέχνης και τη δημοπράτηση Ευαγγελίου από το 1745.

Μέσα από επίσημη ανακοίνωση λοιπόν, τη νύχτα της Κυριακής, το STAR επέλεξε να τοποθετηθεί για την παρουσία του επιχειρηματία στο καθημερινό πρότζεκτ “Cash or trash” με οικοδέσποινα την Δέσποινα Μοιραράκη.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του STAR:

“Σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στο πρόσωπο του κ. Γιώργου Τσαγκαράκη, τόσο o τηλεοπτικός σταθμός Star όσο και η Green Pixel Productions, εταιρεία παραγωγής της εκπομπής “Cash or Trash” διευκρινίζουν τα εξής:

Ο κ. Γιώργος Τσαγκαράκης δεν διατηρεί οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή αμειβόμενης συνεργασίας με τον σταθμό ή την εταιρεία παραγωγής. Η συμμετοχή του στην εκπομπή περιορίζεται αποκλειστικά στην ιδιότητά του ως ενός εκ των 15 ανεξάρτητων αγοραστών.

Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αφορμή την εκπομπή, ολοκληρώνονται απευθείας μεταξύ των συμμετεχόντων (πωλητών και αγοραστών), χωρίς εμπλοκή ή διαμεσολάβηση του σταθμού ή της παραγωγής.

Τα επεισόδια της τρέχουσας σεζόν έχουν μαγνητοσκοπηθεί σε προγενέστερο χρόνο και η μετάδοσή τους πραγματοποιείται με σεβασμό προς το σύνολο των συμμετεχόντων στην εκπομπή.

Ο σταθμός παρακολουθεί την εξέλιξη της υπόθεσης που αφορά τον κ. Γιώργο Τσαγκαράκη και σέβεται πλήρως το τεκμήριο αθωότητας, όπως ισχύει για κάθε πολίτη. Παράλληλα, έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή της συμμετοχής του σε μελλοντικά γυρίσματα της εκπομπής”.