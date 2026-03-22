Δημήτρης Σκουλός: Μας έχει κόψει πολλή δουλειά το AI, σε όλους τους φωτογράφους

Στις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο της φωτογραφίας αναφέρθηκε ο Δημήτρης Σκουλός, επισημαίνοντας ότι όσο εντείνεται η χρήση της, τόσο περιορίζεται η ζήτηση για το επάγγελμά του.

Ο φωτογράφος ήταν καλεσμένος την Κυριακή 22 Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», όπου μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη επηρεάσει σημαντικά την αγορά εργασίας, μειώνοντας τη δουλειά σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, όχι μόνο στους φωτογράφους αλλά και σε βιντεογράφους, γραφίστες, ακόμη και σε επαγγέλματα όπως οι ψυχολόγοι και οι γιατροί.

Παράλληλα, ο Δημήτρης Σκουλός εξέφρασε την άποψη ότι στο μέλλον μεγαλύτερη αξία θα αποκτήσουν τεχνικά επαγγέλματα. Όπως είπε: «Μας έχει κόψει πολλή δουλειά το AI. Όχι σε εμένα, σε όλους τους φωτογράφους, βιντεογράφους, γραφίστες ψυχολόγους, παθολόγους, γιατρούς γενικά. Δεν είναι τυχαίο, ότι λένε πως οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι θα είναι οι μελλοντικοί πλούσιοι. Δεν το λέω εγώ».

Δείτε το βίντεο