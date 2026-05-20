Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος νικητής του φετινού ριάλιτι επιβίωσης και των 250.000 ευρώ - Οι ανακοινώσεις του Γιώργου Λιανού

Για ένα «τραγικό και απροσδόκητο ατύχημα» μίλησε ο παρουσιαστής του Survivor, Γιώργος Λιανός, ξεκινώντας το τελευταίο συμβούλιο του νησιού, που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ, το βράδυ της Τετάρτης 20/5/26.

«Ένα σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο… Το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Σήμερα βρίσκεται στο Μαϊάμι. Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν θα κάνουν τα πάντα να έχει την καλύτερη περίθαλψη και υποστήριξη καθώς αποτελεί πλέον ένα μέλος της οικογένειας τους» είπε ο Γιώργος Λιανός, για τον τραυματισμό του παίκτη του Survivor.

Τόνισε, ότι «ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor».

Και ανακοίνωσε: «Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor».

«Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο» πρόσθεσε.

«Ανακοινώνω την κοινή μας απόφαση, σεβόμενοι την σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες… η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Με το αποψινό συμβούλιο ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor για φέτος» κατέληξε ο Γιώργος Λιανός.